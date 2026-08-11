Dimayor anunció las fechas de los partidos de la quinta fecha de Liga, ¿cuándo juegan Nacional y DIM?

Sí habrá Liga el fin de semana en Colombia. Dimayor informó que, después de haber decidido aplazar el final de la cuarta fecha, que se jugaba esta semana, como consecuencia del terremoto de 7.4 grados afectó al país en la mañana del lunes, el próximo fin de semana se jugarán siete de los diez juegos de la quinta jornada. Sin embargo, no se programarán encuentros en Manizales, Pereira y Cali, tres de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico que, hasta el momento, deja 240 personas fallecidas y miles heridas.

“Dimayor informa que, debido a la decisión de aplazar los partidos de esta semana (...) se ha determinado realizar modificaciones en la programación de las próximas fechas del campeonato. Como medida preventiva y teniendo en cuenta las condiciones particulares de Pereira, Manizales y Cali”, manifestó el ente rector del fútbol colombiano. Desde las oficinas donde se toman las decisiones importantes relacionadas con el balompié nacional expresaron que comprenden las molestias que eso puede generar en los equipos de fútbol y los planes que tenían para el semestre. Sin embargo, expresan que obedecen a un motivo de fuerza mayor y que es fundamental actuar con responsabilidad.

Además, la entidad dejó claro que buscará la manera de que los encuentros aplazados no afecten el calendario de la competencia, que se tenía planificado desde enero de este año; pero remarcó que, en el momento, lo importante es conservar la vida de las personas afectadas y que se puedan ver impactadas por el terremoto. El técnico del Once Caldas, Hernán Darío “El Arriero” Herrera manifestó en un programa de televisión que, después de escuchar a la gente sufriendo en la capital de Caldas, donde la escuadra que dirige oficial como local, que no estaba dispuesto a jugar hasta que no se solucionara, por completo, la situación.

¿Cuáles son los partidos que se disputarán el fin de semana?

De acuerdo con la programación que compartió Dimayor el martes, la quinta fecha del torneo empezará el viernes 14 de agosto en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio con el duelo entre Llaneros y Tolima (6:00 p.m.).

El sábado se jugarán tres juegos. El primero será el encuentro entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (6:05 p.m.). Después se enfrentarán Chicó-Junior en el estadio La Independencia de Tunja y cerrarán la jornada sabatina Cúcuta contra Águilas en el General Santander (8:10 p.m.). Entre tanto, el domingo se medirán Internacional de Bogotá contra Medellín (4:05 p.m.) en el estadio De Techo de la capital del país. El lunes, por su parte, se jugarán los encuentros entre Bucaramanga y Tolima (4:05 p.m.) y Millonarios- Cali (6:10 p.m.).

Los encuentros Once Caldas-Alianza; Pereira-Jaguares y América-Fortaleza, quedaron para una fecha por definir debido a que las ciudades donde se jugarían están afectadas por el terremoto que tiene de luto a todo el país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .