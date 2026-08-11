Dimayor anunció las fechas de los partidos de la quinta fecha de Liga, ¿cuándo juegan Nacional y DIM?

Sí habrá Liga el fin de semana en Colombia. Dimayor informó que, después de haber decidido aplazar el final de la cuarta fecha, que se jugaba esta semana, como consecuencia del terremoto de 7.4 grados afectó al país en la mañana del lunes, el próximo fin de semana se jugarán siete de los diez juegos de la quinta jornada.
Sin embargo, no se programarán encuentros en Manizales, Pereira y Cali, tres de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico que, hasta el momento, deja 240 personas fallecidas y miles heridas.