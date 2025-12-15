Polémica por subsidio a Juan José Lafaurie Cabal, crítico de esas ayudas; ¿qué pasó?

En espera de respuestas del abogado Juan José Lafaurie Cabal quedó la opinión pública. Una investigación del periodista Daniel Coronell dejó al descubierto que mientras públicamente él descalifica los apoyos estatales mediante subsidios, él accedió a beneficios diseñados para campesinos de escasos recursos. Al responder por estos hechos, no respondió el penalista, sino su padre, el presidente del gremio ganadero Fedegán, José Félix Lafaurie.
Le recomendamos leer: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?
La revelación hecha en la revista Cambio y la W Radio revela documentos oficiales que muestran que parte del patrimonio familiar se ha visto beneficiado por créditos blandos e incentivos rurales, tramitados mediante Serfinanza, entidad financiera ligada a la familia Char, con recursos provenientes de Finagro, el fondo estatal para el desarrollo agropecuario.
En ese sentido, el 22 de abril de 2024, Lafaurie Cabal (cuya madre es María Fernanda Cabal) acudió a una sede bancaria en el Cesar, región donde su familia ha sido históricamente dueña de tierra, y se presentó formalmente como pequeño productor para solicitar el mencionado apoyo.