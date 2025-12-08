La historia de los nuevos “duros” que lideran los gremios más importantes de Colombia

Con las recientes salidas de Juan Martín Caicedo Ferrer de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y de Julián Domínguez de Confecámaras, el sector gremial colombiano atraviesa una fase de renovación. Esta transición ocurre en un contexto en el que la innovación digital y la modernización empresarial están redefiniendo el rumbo económico del país. Caicedo Ferrer dejó la presidencia de la CCI tras dos décadas de gestión, mientras que Domínguez cerró un ciclo de 15 años al frente de Confecámaras. Ambos movimientos reconfiguran el liderazgo en organizaciones clave para la economía.

Los nuevos líderes gremiales

En medio del sonajero de relevos para la CCI y Confecámaras, cuyos presidentes renunciaron este año, varios nombres comenzaron a tomar fuerza. Finalmente, la Junta Directiva Nacional de la CCI oficializó de manera unánime la llegada de María Consuelo Araújo Castro como nueva presidenta del gremio. En contexto: María Consuelo Araújo asumirá la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura desde febrero de 2026 Araújo cuenta con una trayectoria amplia en el sector público: fue ministra de Cultura y ministra de Relaciones Exteriores; en Bogotá dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y ocupó la Secretaría de Integración Social. Su experiencia también incluye cargos de liderazgo en el sector privado y académico. Dirigió la minera Gran Colombia Gold, lideró el proyecto urbano Cafam Floresta Ciudad Central y se desempeñó como directiva de posgrados en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Al asumir la presidencia de la CCI, Araújo deberá seguir impulsando las principales banderas del gremio, entre ellas la defensa del modelo de Asociaciones Público–Privadas (APP) como mecanismo para financiar obras de infraestructura y cerrar la brecha que mantiene a Colombia rezagada frente a otros países de la región. Entre tanto, Confecámaras nombró como nuevo presidente a Nicolás Botero-Páramo Gaviria, quien venía desempeñándose como director ejecutivo de Fedeseguridad y asumió oficialmente el cargo desde el 5 de octubre de 2025. Puede leer: Julián Domínguez se despede en el Congreso de Confecámaras: “Me voy satisfecho y entrego excedentes por $1.279 millones” Es abogado, politólogo y especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Su trayectoria incluye cargos como viceministro de Justicia y del Derecho, asesor de la Presidencia de la República y consultor sociopolítico para empresas de los sectores inmobiliario, minero-energético y agroindustrial. Según informó el gremio, esta experiencia le ha permitido consolidar un sólido conocimiento en asuntos de gobierno y en relacionamiento estratégico a nivel regional. Relacionado: Julián Domínguez renuncia a la presidencia de Confecámaras en medio de fuerte polémica, ¿qué hay detrás de su salida? La llegada de Botero-Páramo abre una nueva etapa para Confecámaras como actor fundamental en el fortalecimiento de las cámaras de comercio y en el impulso a la competitividad empresarial en las regiones.

Otros cambios recientes

En otros gremios importantes del país, los relevos ya venían en marcha. Tanto en la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), como en la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), la Asociación del Petróleo y Gas (ACP) y en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se han producido cambios significativos en los últimos años. Uno de ellos fue en Asofondos, donde Andrés Velasco asumió la presidencia en 2024, tras la salida de Santiago Montenegro, quien lideró el gremio por 18 años. En 2023, la Junta Directiva de Asobancaria eligió por unanimidad al economista y exministro de Vivienda, Jonatan Malagón, como nuevo presidente, en reemplazo de Hernando José Gómez, quien renunció en noviembre de 2022. Entérese: Estos son los postulados para conformar la nueva junta directiva del Grupo Argos, para preparar la salida de Velásquez Asimismo, en 2023 la ACP también nombró a Frank Pearl como su nuevo presidente, con el reto de impulsar una gestión más eficiente de los recursos naturales y fortalecer la innovación en el sector. Pearl reemplazó a Francisco José Lloreda Mera, quien lideró el gremio durante nueve años y renunció a mediados de ese mismo año. Y en 2022 se anunció la llegada de Guillermo Herrera a la presidencia de Camacol, después de que Sandra Forero se retirara tras 12 años al frente del gremio constructor. Por otro lado, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), confirmó que Sandra Fonseca Arenas dejará la dirección ejecutiva del gremio. La decisión fue comunicada oficialmente durante el Consejo Directivo No. 59, realizado el pasado jueves, 27 de noviembre. Asoenergía aseguró que su trabajo aportó de manera estructural al crecimiento de la organización, consolidando su rol como interlocutor clave de los grandes consumidores de energía en Colombia. Medios de la capital, indicaron que Fonseca se retira del gremio para lanzarse al Senado en la próxima campaña electoral. Más noticias: Gobierno busca reducir recursos para pensiones mínimas: Asofondos alerta menos cobertura y mesadas más bajas

Los líderes gremiales de mayor trayectoria

Pese a los recientes relevos, varias figuras de amplia trayectoria siguen firmes en la cúpula gremial. El más veterano es Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, con 35 años en el cargo. Le siguen Javier Díaz, al frente de Analdex desde hace 28 años; José Félix Lafaurie, quien completa 21 años en Fedegán; y Bruce Mac Master, con 12 años como presidente de la Andi. En conjunto, estos cuatro dirigentes suman 96 años de liderazgo continuo. Hernández comenzó su carrera en 1972 como ingeniero agrónomo, en una época en la que la producción arrocera del país apenas alcanzaba 250.000 toneladas, lejos de los casi 3 millones actuales. Su ascenso fue gradual: dirigió la seccional de Ibagué, asumió la subgerencia técnica, luego la comercial y, en 1990, fue nombrado gerente general, rol que mantiene desde entonces. Un recorrido similar en longevidad tiene Díaz en Analdex. Economista de la Universidad Nacional, llegó a la presidencia del gremio exportador en junio de 1997, tras haberse desempeñado como vicepresidente ejecutivo. Su trayectoria en comercio exterior incluye también su paso como jefe de la división de promoción de exportaciones en la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la Andi. En Fedegán, Lafaurie ocupa la presidencia desde 2004, luego de una carrera marcada por roles en el sector público y empresarial. Inició su vida profesional en el Cesar, donde ejerció como diputado, director del Seguro Social, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y director de Corpocesar. Más adelante fue viceministro de Agricultura, integró la Vicecontraloría y luego llegó a la Superintendencia de Notariado y Registro, cargo que dejó en 2004 para asumir la dirección del gremio ganadero. Por su parte, Mac Master lidera la Andi desde 2013. Previamente dirigió el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), donde impulsó políticas de inclusión social y reconciliación. Hoy encabeza una de las agremiaciones más influyentes del país, que reúne a cerca de 1.300 empresas y es considerada el principal gremio empresarial de Colombia. Vea aquí: Sandra Fonseca deja la dirección de Asoenergía tras casi 6 años de gestión

