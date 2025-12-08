La historia de los nuevos “duros” que lideran los gremios más importantes de Colombia

Con las recientes salidas de Juan Martín Caicedo Ferrer de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y de Julián Domínguez de Confecámaras, el sector gremial colombiano atraviesa una fase de renovación. Esta transición ocurre en un contexto en el que la innovación digital y la modernización empresarial están redefiniendo el rumbo económico del país.
Caicedo Ferrer dejó la presidencia de la CCI tras dos décadas de gestión, mientras que Domínguez cerró un ciclo de 15 años al frente de Confecámaras. Ambos movimientos reconfiguran el liderazgo en organizaciones clave para la economía.