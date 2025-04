Dios los crió y el Papa los juntó: así fue relación de presidentes colombianos con Francisco

Logró lo que nadie en Colombia había hecho: sentar a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en un mismo lugar para tramitar sus diferencias; recibió con generosidad a los expresidentes Iván Duque, Ernesto Samper y al presidente Gustavo Petro. El papa Francisco, fallecido el pasado lunes, jugó un rol activo como jefe del Estado Vaticano a favor de Colombia y eso incluyó una relación fluida con los mandatarios y exmandatarios de nuestro país. Es difícil encontrar en tiempos de polarización exacerbada, a una figura que hubiera generado tanto consenso como la de Jorge Bergoglio, a pesar de las ideologías pues se reconoce que fue un papa reformista y de izquierda en varios aspectos. Le puede interesar: Colombia y Francisco: la relación del papa con el país en sus 12 años de pontificado. En opinión del vaticanista Hernán Olano, la relación de Francisco con los presidentes de Colombia fue excepcional y reveladora, tanto desde el punto de vista político como simbólico: “Lo que ocurrió con él no es lo ‘normal’ en las relaciones entre un pontífice y los mandatarios de un país determinado”, dice el experto en diálogo con EL COLOMBIANO. “Normalmente, el papa mantiene una relación diplomática y pastoral prudente con los gobiernos del mundo. Su rol es espiritual y moral, y aunque puede influir en procesos sociales o de paz, rara vez interviene tan directamente en asuntos políticos de un solo país, como lo hizo con Colombia”, agrega el vaticanista Olano.

Encuentro con Santos y Uribe En efecto, el 16 de diciembre de 2016 quedará para la historia un encuentro inédito. A la sede del Vaticano, en Roma, llegaron el entonces presidente Santos y el expresidente Uribe para dialogar con el Sumo Pontífice. El encuentro se dio en plena discusión por el proceso de paz con las extintas guerrillas de las Farc en las que ambos personajes políticos tenían hondas diferencias. Según varios registros, el papa Francisco planeó esa reunión con el propósito de “dar el primer paso” hacia la reconciliación del país. “El papa habló de la ‘cultura del encuentro’ y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico”, declaró el Vaticano en un comunicado. Si bien el papado de Francisco se caracterizó por estar a favor de la paz en varios conflictos del mundo, no era común que intercediera a ese nivel juntando a dos partes enfrentadas. “(...) es un hecho inédito. Francisco no solo fue un facilitador espiritual: actuó como un verdadero mediador político, apelando a la reconciliación nacional. Ese gesto no lo ha hecho con frecuencia en otros conflictos”, explica el profesor Olano. Como todo encuentro político, por más que fuera con un líder religioso, hubo discrepancias. El expresidente Uribe dijo en una rueda de prensa que “(...) no nos pueden imponer todo esto, su Santidad (en referencia al acuerdo de Paz con las Farc) se lo repetí al presidente Santos, le pedí apertura, lo hice delante de Su Santidad”. Santos, por su parte, le respondió frente a Francisco que los acuerdos firmados “están ya en proceso de implementación y que es ahí precisamente donde se pueden sentar a ver cómo quieren todos los colombianos (...) agradezco al Sumo Pontífice todos los esfuerzos y gestos que ha tenido para apoyar el proceso de paz”.

Algunos analistas de la época señalaron que el encuentro de Francisco no fue en vano porque sirvió en parte para impulsar las negociaciones de los líderes que votaron no al plebiscito, y ganaron, con quienes votaron sí. Pero incluso más allá. El papa era un líder político cargado de simbolismo y las fotos de ese encuentro sirvieron para transmitir un mensaje importante: podemos ser diferentes sin ser enemigos y sentarnos a dialogar sobre esas diferencias. Un papa “propio” Al ser un papa argentino, varios líderes del mundo lo sintieron como propio. En el caso colombiano, hubo una percepción muy particular, especialmente por parte de presidentes como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, quienes vieron en Francisco una especie de “papa propio”. No es exagerado decir que, en cierta medida, lo sintieron “de su lado”, como si su pontificado tuviera un compromiso más especial con los pueblos latinoamericanos, y en particular, con Colombia en su camino hacia la paz. Sin embargo, eso no significó que exmandatario de la otra orilla a la de Santos y Petro, como Duque y Uribe, vieran en Francisco una figura admiradora. Tanto así, que el expresidente Duque ha dedicado varias palabras, incluso columnas para medios internacionales, sobre el rol del pontífice bajo su presidencia: “Fueron varios encuentros con el papa Francisco, siempre en momentos claves: la pandemia, la crisis migratoria, el atentado del ELN. En cada uno, sentí su profundo amor por Colombia, su sensibilidad y su llamado a la paz. Un líder espiritual con inmensa humanidad”, dijo Duque.