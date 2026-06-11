Iván y Marlon motilan gratis en el Parque Bolívar de Medellín y les hacen fila

Si en algún momento no tiene dinero para un corte de cabello, no se preocupe, que en el Parque Bolívar, en pleno centro de Medellín, hay dos barberos que motilan gratis.
Marlon Uribe Aristizábal e Iván Rodríguez Hernández llegan los lunes, miércoles y viernes desde las 8:00 a.m. con todos sus implementos; se ubican justo al lado de la estatua ecuestre de Simón Bolívar. Poco les importa el clima que esté haciendo, sea con sol o con lluvia, se disponen a dejar “pispo” a quien se acerque. Y ojo, se puede pensar que solo motilan a habitantes de calle, o que las herramientas que utilizan son de mala calidad, y ni lo uno ni lo otro. Tanto Marlon como Iván tienen todo lo que fácilmente se puede encontrar en cualquier barbería y a eso se suma un gran detalle: su carisma.
Lea más: Envigado capacitará a centros de estética para dar primeros auxilios psicológicos
Ambos llevan cortando cabello aproximadamente 10 años —tiempo en el que también se han dedicado a otras cosas—, e incluso, tienen su título de barbería. Hace unos cuatro meses decidieron poner su arte al servicio de la comunidad más necesitada.