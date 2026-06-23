Estos son los tres nombres que se suman al “sonajero” de gabinete de De la Espriella

El Gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto está en el trabajo de definir su equipo de trabajo. Mientras avanza el escrutinio —que termine de consagrar su victoria en las elecciones del 21 de junio—, en los corrillos políticos se siguen barajando nombres para integrar el gabinete ministerial del presidente electo Abelardo de la Espriella. En ese sentido, tres nombres ingresaron al “sonajero” ministerial en cargos clave para cualquier Gobierno. Le puede interesar: De la Espriella, Milei, Noboa y Bukele: ¿Por qué los ‘outsiders’ están dominando las elecciones en Latinoamérica? Para la Embajada de Colombia en Washington D.C. (Estados Unidos) coge fuerza el nombre de María Claudia Lacouture, quien actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana —AmCham Colombia— y se desempeñó como ministra de Comercio, Industria y Turismo y presidenta de la entidad de promoción ProColombia.

Según contó Noticias RCN, para el Ministerio de Hacienda suena el nombre de Carolina Restrepo Cañavera. La mujer es abogada, experta en derecho empresarial y fiscal y fue candidata al Senado por el Centro Democrático. En su carrera profesional fundó Cañavera Legal & Business Hub para brindar asesoría jurídica, eficiencia tributaria y visión internacional. Por otro lado, el abogado Germán Calderón España podría llegar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Quien fuera asesor jurídico de la campaña de Abelardo también fue asesor jurídico de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá (2012–2015), también fue agente interventor de la Superintendencia de Sociedades en el Gobierno de Álvaro Uribe en el que atendió el reclamo de las personas estafadas por la pirámide DMG y en los últimos años trabajó con la congresista petrista Susana Gómez. Entérese: Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave

Calderón fue el encargado de la defensa jurídica de la campaña de De la Espriella, en donde apuntó contra periodistas y medios de comunicación que publicaban artículos de prensa cuestionando el pasado del hoy presidente electo. Vale recordar que otros nombres están en ese “sonajero” ministerial para el nuevo Gobierno. Se trata de Maria Fernanda Suárez, quien podría ser gerente de Ecopetrol (la empresa petrolera estatal de Colombia), y Juliana Gutiérrez (hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez), que podría ser la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, suenan el exsenador Mauricio Gómez Amín para ser ministro de Comercio Exterior y el también exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, para ser ministro del Interior, que es la encargada de la relación política de Presidencia con el Congreso.

Sergio Araújo suena para ser embajador de Colombia en Caracas (Venezuela), pero hay versiones que hablan de que a él no le suena ese cargo, sino ser un asesor cercano al presidente electo. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se posesionarán en el Gobierno el próximo 7 de agosto para el periodo constitucional que comprende los años 2026–2030. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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