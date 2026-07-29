Pacto Histórico propone que congresistas “paguen de su bolsillo” viaje a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

Los congresistas del Pacto Histórico elevaron un nuevo pulso político alrededor de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Además de confirmar que no asistirán al acto protocolario del próximo 7 de agosto en Cali y que aceptarán el descuento de un día de salario por su ausencia, la bancada radicó una proposición para que la Cámara de Representantes no destine recursos públicos al traslado, hospedaje y viáticos de los legisladores que decidan asistir a la ceremonia. En contexto: De la Espriella se podrá posesionar en Cali: Cámara votó a favor y esto es lo que sigue

La iniciativa surgió después de que la Cámara de Representantes aprobara, con 117 votos a favor, el traslado de la posesión presidencial a Cali, una decisión que ahora espera el aval definitivo del Senado. En esa corporación ya se había aprobado que la ceremonia se realizara en Popayán, pero modificaría esa determinación tras la solicitud del presidente electo, Abelardo de la Espriella. “Si nosotros renunciamos a ese día de salario, esperamos que el resto de los congresistas aporte de su propio salario para ir hasta allá porque no es una obligación institucional que el presidente se posesione en Cali. Es un capricho. Que lo paguen de su bolsillo”, afirmó la representante María Fernanda Carrascal.

La congresista agregó que la proposición ya fue radicada ante la Cámara. En el documento argumenta que los recursos públicos deben administrarse bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia. Según el texto, el traslado, hospedaje y viáticos de los congresistas para asistir a un acto protocolario no constituyen un gasto misional de la Cámara de Representantes y, en un contexto de restricciones fiscales y de exigencia ciudadana sobre el uso responsable del presupuesto, resulta inconveniente que esos costos sean asumidos con recursos públicos. Por esa razón, la proposición solicita que la Cámara de Representantes y su Unidad Administrativa no desembolsen recursos para financiar el desplazamiento de los congresistas que decidan asistir al acto de posesión.

Daniel Briceño ya había lanzado la propuesta

El debate tomó fuerza durante la sesión del martes, cuando el representante del Centro Democrático Daniel Briceño recordó que los congresistas que decidan no asistir a la posesión presidencial deberán asumir las consecuencias previstas para la inasistencia a una sesión del Congreso. ”Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, afirmó. Briceño también ha manifestado en sus redes sociales que no está de acuerdo con que los colombianos financien el traslado del Congreso a Cali y aseguró que, en su caso, cubrirá esos gastos con recursos de su propio salario.

La discusión ocurre mientras ya fueron suscritos los primeros contratos para la organización de la ceremonia de transmisión de mando. Entre la logística del evento y la transmisión oficial, el costo asciende a $5.950 millones. Para que la posesión presidencial tenga validez constitucional es necesario que el Congreso en pleno sesione en el lugar donde se realiza el acto. Entre Senado y Cámara son 286 congresistas (aunque serían 68 menos del Pacto Histórico), a quienes se suman jefes de Estado invitados y sus delegaciones, representantes de organismos multilaterales, presidentes de las altas cortes, la cúpula militar, el procurador, el contralor, el fiscal general, la defensora del Pueblo y otros altos funcionarios del Estado. Sin embargo, el transporte aéreo de los asistentes no hace parte del presupuesto ya destinado para la ceremonia. Según los cálculos conocidos hasta ahora, trasladar únicamente a los congresistas y a sus esquemas de seguridad tendría un costo estimado de entre $300 millones y $600 millones, sin contar el desplazamiento de otros invitados ni los dispositivos adicionales de seguridad. En consecuencia, el costo total del evento podría aumentar en varios cientos de millones de pesos sobre los casi $6.000 millones ya comprometidos.

El Pacto Histórico dice que asumirá el descuento de su salario

Mientras avanzaba la discusión, varios congresistas del Pacto Histórico comenzaron a anunciar públicamente que renunciarán al pago correspondiente a ese día. El representante Daniel Monroy escribió en su X: ”Renunciaré al día de salario de la posesión presidencial. No cobraré ese día de salario. No haré parte del show de un presidente ilegítimo, que busca disfrazar sus caprichos con una supuesta descentralización. Sabemos perfectamente que la intención de Abelardo de la Espriella era posesionarse en una base militar y fracasó en ese intento. Ahora dicen que trabajan por la ‘descentralización’. La discusión NUNCA será por el salario”. El representante Heráclito Landinez confirmó que esa será la posición de toda la bancada. “En el Pacto Histórico asumiremos eso como tiene que ser”, afirmó.

¿Un “capricho” de Abelardo de la Espriella?

La discusión sobre el traslado de la posesión presidencial se prolongó durante más de cuatro horas en la Cámara de Representantes. Durante el debate, la representante de la Alianza Verde Cathy Juvinao calificó la iniciativa como una decisión “caprichosa”. Por su parte, la representante Carol Borda, de Salvación Nacional y autora de la propuesta para cambiar la sede de la ceremonia, defendió la iniciativa al señalar que la posesión también representa un homenaje a la Fuerza Pública y una oportunidad para enviar un mensaje de respaldo a las regiones. Al recordar tres hechos de violencia ocurridos en abril, afirmó: ”No solamente es el presidente sino su Congreso quien va a ir a defender las necesidades del territorio. Hay que salir del bogocentrismo, no solo es en Chapinero (...) Los noto muy preocupados por los recursos, pero ojalá lo hubiésemos visto con el desfalco a la UNGRD y con la salud de los colombianos, siempre va a ser una inversión ir al territorio”.

El Pacto realizará “actos paralelos”

Además de confirmar que no asistirán a la posesión presidencial, los integrantes del Pacto Histórico anunciaron que el 7 de agosto participarán en diferentes concentraciones y manifestaciones que se realizarán en varias ciudades del país, principalmente en Cali y en Barranquilla. Entre esos eventos, el ex candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro encabezará un acto público en la capital del Atlántico, acompañado por congresistas de esa bancada. Siga leyendo: Posesión de Abelardo de la Espriella: así es la Arena USC, el escenario elegido en Cali para el 7 de agosto

Preguntas y respuestas