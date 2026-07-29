¿Se enloqueció el clima? Pese a calores, aguacero sorprendió a Medellín en la madrugada

A pesar de las altas temperaturas que se vienen presentando durante las últimas semanas en Medellín, un aguacero se desató durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en el Valle de Aburrá.

La lluvia comenzó hacia las 3:45 de la madrugada sobre el costado oriental de Medellín y rápidamente se extendió hacia el occidente y a los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella.

Si bien el evento no causó emergencias, para muchos habitantes de la capital antioqueña dejó en el aire la pregunta de por qué en la ciudad se siguen presentando estos chaparrones, aun cuando en teoría la región transita por una temporada seca.

Según explicó el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las altas temperaturas que se han registrado en Medellín durante los últimos días se explican por la consolidación de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

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Sin embargo, al menos durante el mes de agosto, se espera que además de esas condiciones secas, se presenten eventos lluviosos, tal como ocurrió en junio y julio.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, señaló que tanto junio como julio han transcurrido con temperaturas en la superficie más altas de lo normal, pero en las que las precipitaciones siguen estando dentro de lo esperado.