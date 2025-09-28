El Patía: gobernando entre las ruinas

¿El peor día de su paso por la Alcaldía? Lo tiene fresco en la memoria: “El 10 de junio de 2025”. Y de inmediato su mente se transporta a esa madrugada de zozobra, parado frente a las ruinas de la sede administrativa, destruida en un 70% por un carrobomba de las disidencias de las Farc. El edificio en el que pasaba la mayor parte de sus días, en el que gestionaba, lideraba juntas y reía con su equipo de trabajo, era una triste mole grisácea a punto del desmayo, plagada de escombros, vidrio partido y paredes perforadas. Le puede interesar: Horrorosas cifras del conflicto en Colombia: 82.819 desplazados y 50.713 confinados en 2025. A su alrededor, la subestación de Policía y 40 locales comerciales también fueron sacudidos por la onda explosiva, quedando al borde de la ruina. Para cualquier mandatario de otra parte del planeta, esa visión sería devastadora. Pero a Jhon Jairo Fuentes Quinayas, el alcalde de El Patía, un pueblo enclavado en el centro de Cauca, el conflicto armado le ha formado en el espíritu una coraza dura de romper.

“La gobernabilidad en un contexto de confrontación es muy difícil. Por un lado tengo las sugerencias de la Policía, de que debería cercar la Alcaldía con vallas para evitar que se arrime otro carrobomba; y está la presión de los comerciantes que anteponen el interés económico, pidiendo que no se restrinja tanto la movilidad y el transporte a ese sector, que es históricamente de fuerte presencia del comercio”, relató Fuentes en su conversación con EL COLOMBIANO.

Un lugar estratégico El Patía es un pueblo de unas 40.000 personas, de economía basada en la agricultura y relieve de valle y montañas. Su ubicación geográfica lo convierte en un lugar deseado por los grupos criminales, y el alcalde Fuentes recita el porqué a letra corrida. “Es un lugar geoestratégico, limita con seis municipios del sur del departamento, y a la vez está sobre la vía Panamericana (Popayán-Pasto); tiene el 50% del territorio en la Cordillera Occidental de los Andes y limita con el cañón del Micay, donde según la ONU hay un enclave del narcotráfico con más de 10.000 hectáreas de coca; y además, posee salida por la vía a Argelia hacia el océano Pacífico”, dijo. El área ofrece múltiples ventajas de movilidad e ingresos ilícitos para las grupos armados, por eso en El Patía están el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), por medio del frente Carlos Patiño; la Segunda Marquetalia; el ELN, y recientemente apareció un nuevo frente conocido como Andrés Patiño, al parecer desplegado por el EMC. A esto se suma la explotación de yacimientos auríferos prohibidos en el río Patía, por parte de redes delincuenciales que vienen de otras regiones. El resultado: violencia por doquier. En los últimos cuatro meses, para no hacer una lista interminable, los patianos han padecido el citado atentado con el carrobomba contra la Alcaldía y la subestación policial de El Bordo (cabecera municipal); y media docena de ataques con drones y ráfagas de fusil contra las subestaciones de El Estrecho y Piedra Sentada.

“Le dije directamente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que cada vez que se recrudecía el conflicto en el cañón del Micay, por las operaciones militares allá, repercutía en El Patía, porque los grupos ilegales lo usan como refugio y desde aquí coordinan atentados”, expresó.

Sin soluciones cercanas En la historia del conflicto en El Patía hay hechos atroces, como la toma guerrillera del antiguo frente octavo de las Farc, el 7 de marzo del 2000, cuando los insurgentes usaron bombas para destruir la sede del Banco Agrario, el puesto de Policía y la zona comercial, robando y saqueando lo que quedara de valor. En ese entonces, Jhon Fuentes era apenas un niño que comenzaba a entender la violencia que lo rodeaba. Hoy en día, con la investidura de mandatario municipal, está reviviendo aquella época de angustia con una nueva modalidad de terror: los drones. “Esos aparatos hacen que la incertidumbre sea más grave, la gente vive con esa zozobra. A cada rato hay acordonamientos por carros sospechosos en la calle y vuelos de drones. Uno no sabe en qué momento vuelva a ocurrir un ataque”, manifestó Fuentes. Es tal el grado de tensión, que por seguridad no puede andar solo por las calles y veredas de su pueblo, algo que en el pasado hacía a menudo. En lo urbano se mueve con escoltas de la UNP y de la Policía, y en lo rural tiene el respaldo de la Guardia Indígena.