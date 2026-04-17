“Hitler está vivo en Europa”: ¿por qué Petro lanzó esa frase?

El presidente Gustavo Petro estuvo invitado a un programa en Barcelona (España), en medio de una gira internacional, en donde habló de uno de los temas a los que más hace alusión en sus discursos y ataques a opositores: el nazismo. El gobernante aseguró que en Europa se están reproduciendo discursos de odio que evocan episodios históricos asociados a esa ideología al advertir sobre el crecimiento de sectores políticos que basan su narrativa en la exclusión y la xenofobia. Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, emitido desde Barcelona, en el marco de una agenda internacional centrada en debates políticos globales. Le puede interesar: Petro usó en 10 ocasiones el término “nazi” para atacar opositores, medios y hasta jueces en menos de 24 horas.

En ese espacio, el mandatario advirtió que el rechazo a los migrantes por razones de origen o raza reproduce patrones históricos que han tenido consecuencias graves en el pasado. Según explicó, utilizar el miedo al extranjero como herramienta electoral remite a prácticas ideológicas que marcaron el siglo XX.

Petro enfatizó que este tipo de discursos no solo afectan a las personas migrantes, sino que también deterioran las bases democráticas al promover la división social. A su juicio, el uso político de la xenofobia constituye una estrategia peligrosa que puede normalizar la discriminación.

“Adolf Hitler está otra vez vivo en Europa. La xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero (...) eso se llama Hitler”, aseguró el Jefe de Estado en ese espacio periodístico.

Al respecto, elogió la postura adoptada por España frente al fenómeno migratorio, al considerar que se trata de una visión avanzada dentro del contexto de ese continente. También destacó su papel en escenarios internacionales, donde, según dijo, se promueve una mirada más incluyente. El presidente sostuvo que la migración no debe entenderse como una carga para las economías, sino como una oportunidad. Argumentó que la llegada de población extranjera puede fortalecer el desarrollo productivo, especialmente en un contexto global que demanda cada vez más talento calificado.

En ese sentido, advirtió que cerrar las puertas a los migrantes implica desaprovechar capacidades humanas valiosas. Para ilustrarlo, recordó procesos históricos en América Latina, como la migración de colombianos hacia Venezuela en décadas anteriores, los cuales, según señaló, no generaron impactos estructurales negativos. Finalmente, Gustavo Petro reiteró que la movilidad humana es un fenómeno estructural que debe abordarse con políticas integradoras. Frente a posturas más restrictivas en algunos países, insistió en que la migración no representa una amenaza, sino un componente clave en la dinámica social y económica contemporánea.

Bloque FAQ

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Hitler en Europa? ¿Dónde hizo Petro estas declaraciones? Porque considera que usar el odio al extranjero como estrategia política reproduce patrones históricos del siglo XX.