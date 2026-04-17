“Hitler está vivo en Europa”: ¿por qué Petro lanzó esa frase?

El presidente Gustavo Petro estuvo invitado a un programa en Barcelona (España), en medio de una gira internacional, en donde habló de uno de los temas a los que más hace alusión en sus discursos y ataques a opositores: el nazismo. El gobernante aseguró que en Europa se están reproduciendo discursos de odio que evocan episodios históricos asociados a esa ideología al advertir sobre el crecimiento de sectores políticos que basan su narrativa en la exclusión y la xenofobia.
Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE, emitido desde Barcelona, en el marco de una agenda internacional centrada en debates políticos globales.
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