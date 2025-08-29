“Muerte de civil (presunto colaborador de grupo armado) será investigada”: Petro por liberación de soldados

El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a la liberación de los 33 soldados que estuvieron secuestrados desde el fin de semana pasado en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare). Los uniformados fueron liberados tras labores conjuntas de las fuerzas militares, la ONU, la MAPPOEA y la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, el mandatario aseguró que en la operación para terminar a su retención ilegal no hubo “ni un herido, ni muerto entre los campesinos y los militares”.