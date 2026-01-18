Chile decreta estado de catástrofe por incendios en el centro y sur del país

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó la madrugada de este domingo 18 de enero estado de catástrofe en dos regiones del sur del país por los incendios forestales que afectan la zona y que provocaron la evacuación de unas 20.000 personas.
Brigadistas forestales combaten 19 incendios a lo largo del país, 12 de ellos en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, informó el mandatario en un publicación en X.