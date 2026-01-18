Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

En medio de las tensiones existentes entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de los ayatolás en Irán, Donald Trump se refirió una vez más al líder supremo iraní, Alí Jamenei, a quien calificó como un “enfermo” y afirmó que debería “gobernar bien a su país”. Las declaraciones del republicano se producen en un momento volátil, en el que se han registrado más de 3.000 como resultado de las protestas por el alto costo de vida, la corrupción y el desplome del rial (la moneda de Irán), una situación considerada el mayor desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.

El mandatario estadounidense ya ha enviado varias advertencias de responder contra al gobierno teocrático del islam chií, encabezado por Jamenei, quien figura por encima del presidente iraní Masoud Pezeshkian, así como de las Fuerzas Armadas, el sistema judicial, los medios estatales e incluso del Consejo de Guardianes. Y es que para Trump “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, porque considera que ese país es el “peor lugar del mundo para vivir”. “Ese hombre (Alí Jamenei) es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a un liderazgo deficiente”, afirmó el presidente estadounidense al diario Político. También dijo que toda nación debe tener como base el respeto por los derechos humanos. “El liderazgo se basa en el respeto, no en el miedo y la muerte”, agregó. Para Trump, Jamenei es en gran medida responsable de lo que está ocurriendo en Irán como líder supremo, puesto que lo acusa de conducir al país hacia su destrucción total y de utilizar la violencia a niveles nunca antes vistos.

Sin embargo, para el iraní Estados Unidos tiene gran parte de la culpa de lo que ocurre y otorgó potestad a las autoridades del país para “romperle la espalda a los sediciosos”. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...), como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos”, dijo ante una multitud de simpatizantes reunidos con motivo de una festividad religiosa.

Las comunicaciones en Irán

Por el momento, las autoridades de Irán estudian restablecer el acceso a internet “de forma progresiva” tras haber impuesto un corte total de las comunicaciones el 8 de enero, informó la agencia de noticias Tasnim. Algunos periodistas de AFP en Teherán pudieron conectarse a internet el domingo aunque la mayoría de los proveedores de acceso seguían bloqueados. Las autoridades aseguraron que han recuperado el control de la situación y anunciaron la reapertura de las escuelas —cerradas desde hacía una semana— y de las universidades, según informó la televisión estatal.