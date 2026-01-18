Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

En medio de las tensiones existentes entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de los ayatolás en Irán, Donald Trump se refirió una vez más al líder supremo iraní, Alí Jamenei, a quien calificó como un “enfermo” y afirmó que debería “gobernar bien a su país”.
Las declaraciones del republicano se producen en un momento volátil, en el que se han registrado más de 3.000 como resultado de las protestas por el alto costo de vida, la corrupción y el desplome del rial (la moneda de Irán), una situación considerada el mayor desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.