Poner a funcionar la hidroeléctrica

Trabajar de forma articulada desde la Gobernación



Carlos Palacio

Profesor de la Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia



En el departamento necesitamos un gobernante que apoye el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Quien sea el próximo gobernador debe liderar de manera articulada con el alcalde de Medellín, para hacer realidad este gran proyecto de país. Y es que el éxito de Hidroituango es un éxito para toda Colombia, estamos hablando de un proyecto que va a suplir casi el 20% de la demanda de la energía que tiene actualmente el país, una energía que se generará de manera limpia y que será indispensable para continuar en el camino del desarrollo sostenible. Para nuestra región, Hidroituango es un proyecto que brindará grandes posibilidades, no solo será la energía que generará, sino los recursos que traerá, que se convertirán en transferencias para financiar grandes obras de desarrollo e infraestructura para Antioquia y Medellín. Todos sabemos las dificultades que se han presentado en el último año de su construcción, pero también conocemos de los grandes hitos superados, con la llegada a la altura final de 225 metros de la presa, se posibilitó que la alerta a la población aledaña pasara de roja a naranja. Pero siguen nuevos retos, nuevos hitos a superar, por lo que se debe garantizar el compromiso del gobernador con el proyecto, y un alcalde de Medellín que concilie con éste para que se vuelvan gestores, que con un trabajo articulado, puedan lograr la meta de producción de los primeros 300 megavatios de energía programada para 2021, y conseguir finalmente que Hidroituango sea la realidad que hemos soñado y el gran proyecto de Antioquia para Colombia.

La ingeniería precisa como el centro para avanzar en la obra



Juan Diego Jaramillo Fernández

Profesor titular Departamento de Ingeniería Civil - Eafit



El proyecto hidroeléctrico Hidroituango no solo es el más grande construido en el país, sino el más grande del tipo presa de enrocado que actualmente se construye en el mundo. La contingencia que se presentó durante su construcción hizo que se presentaran y se presenten situaciones nuevas para la ingeniería de este tipo de proyectos, que han reclamado de los ingenieros y asesores soluciones innovadoras, ingeniosas y atrevidas, no solo en procedimientos constructivos, sino en el diseño de sistemas estructurales y uso de materiales no considerados antes para este tipo de construcciones.

Mucho se ha hablado sobre las causas de la emergencia, y por supuesto que es muy importante para la ingeniería y para el proyecto la identificación precisa de estas causas, pero no menos importantes son las soluciones y procedimientos que se han propuesto para recuperar el proyecto. Entre estas soluciones se destacan el diseño del lleno prioritario, el diseño de la pantalla cortaflujo, el monitoreo, ensayos de laboratorio y modelos propuestos para asegurar el buen comportamiento de estas estructuras novedosas, el monitoreo y modelación del macizo rocoso, los procedimientos para la recuperación de la casa de máquinas, de las compuertas de las captaciones y de los diferentes túneles.

Con seguridad hay muchos otros diseños y procedimientos novedosos dentro de la recuperación del proyecto que son experiencias únicas y valiosas que se deben capitalizar para beneficio de la ingeniería en general. Con absoluta certeza, lo que se implementó en el proyecto y se está probando puede ser la solución a otros problemas de la ingeniería en áreas diferentes a las hidroeléctricas. En este sentido se llama la atención a EPM y a las firmas involucradas en el diseño y construcción sobre la importancia que tiene para la ingeniería la publicación precisa y detallada de todo lo hecho y la respuesta que hasta ahora han tenido las soluciones implementadas para la recuperación del proyecto.

El desafío es vigilar el impacto sobre la zona de influencia



Luis Felipe Jaramillo De Los Ríos

Jefe de programa de Negocios Internacionales – Universidad de Medellín

La situación actual del proyecto Hidroituango representa una coyuntura importante desde dos aspectos: la generación de energía eléctrica para el país y el impacto financiero para el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín (a través de Empresas Públicas de Medellín) y para otros inversionistas del proyecto. Desde la generación de energía eléctrica para el país, la capacidad instalada de Hidroituango representa el 20% de la generación actual de energía por parte de las hidroeléctricas en Colombia y el 13% del total de la generación de energía eléctrica; desde la cobertura de la demanda, se estima que Hidroituango puede abastecer cerca del 23% de la demanda máxima de energía. Solo estas cifras representan la importancia del proyecto, cuya operación con una unidad de generación (de ocho diseñadas) se debió dar a finales del año 2018. Ahora, debido al retraso Empresas Públicas de Medellín, estima que la operación se dará en 2021. Esta situación es de sumo cuidado, dado que los factores climáticos de baja lluvia que cada vez son más prolongados y de mayor fuerza sumado a una creciente demanda de energía eléctrica, pueden dejar en situación crítica el abastecimiento de energía eléctrica.

Desde lo financiero, el retraso de la puesta en marcha del proyecto genera un impacto importante para las finanzas especialmente del Departamento de Antioquia quien es socio directo del proyecto con un 2.14% y un 50.7% a través del Idea y para Empresas Públicas de Medellín, quien es socio con un 46.33% (impactando las finanzas del municipio de Medellín quien recibe una parte importante por transferencia de utilidades de EPM). Este impacto está representado en el lucro cesante, en los sobrecostos asumidos para estabilizar el proyecto y mitigar el impacto sobre la zona como también por los recursos que pudieron ser recibidos por cargo por confiabilidad.

Velar para que se reduzcan las amenazas aguas abajo



Jaime Ignacio Vélez Upegui

Profesor Departamento de Geociencias y Ambiente – Universidad Nacional



El próximo gobernador tendrá que velar porque se realice una compensación justa y oportuna a las comunidades realmente afectadas. Apoyar las medidas para evitar que recursos de compensación queden en manos de oportunistas que en realidad no han sido afectados o que con afectaciones menores reciban compensaciones desproporcionadas. Despolitizar el tema de las afectaciones y su justa compensación. Apoyar programas para construir confianza en las instituciones vinculadas a la contingencia, las instituciones socias dueñas del proyecto y en el proyecto. Velar y verificar que efectivamente se reduzcan las amenazas aguas abajo para poder levantar totalmente las alertas. Velar que no se adquieran más compromisos comerciales con la energía y potencia del proyecto hasta que se reduzcan las incertidumbres y haya total claridad de la recuperación del proyecto. Velar porque se continúe con la recuperación siempre garantizando la seguridad. Ante cualquier incertidumbre velar por la seguridad de las comunidades aguas abajo y del proyecto. si es el caso modificar los cronogramas. Velar porque el departamento a través del Idea tenga una compensación por el retraso causado por la contingencia. No comprometer recursos de utilidades del proyecto hasta que no haya claridad de su recuperación y de la puesta en marcha de las unidades de generación. Velar que en el proyecto se atiendan las solicitudes de las IAS (Fiscalía, Procuraduría, Contralorías) para generar la mayor claridad posible y evitar que las posibles confusiones sean utilizados para hacer política y debilitar las instituciones involucradas.

Antioquia debe recuperar la confianza en el proyecto



Roberto Hincapié

Decano de Ingenierías - UPB



Una de las mayores expectativas de la comunidad es conocer lo que realmente pasó y las causas de la contingencia, así como conocer la responsabilidad técnica y legal en las decisiones tomadas. La recuperación de la confianza en el proyecto es fundamental para la relación de la empresa con las comunidades afectadas por el proyecto. Respecto a la parte técnica, se debe concluir la limpieza de los residuos que aún tienen la casa de máquina y el sistema de túneles de acceso y de conducción de agua; se requiere trabajar en la solución de las oquedades en los túneles de captación y concluir el análisis de la estructura de la casa de máquinas. En esta última debe trabajarse en la instalación de los equipos de control y de generación. Los beneficios del proyecto deben generarse lo más pronto posible para aportar los recursos que el proyecto traerá a largo plazo, así como recuperar las pérdidas sufridas por la contingencia. También es necesario atender los impactos ambientales del proyecto tanto aguas arriba como aguas abajo, específicamente el incremento del buchón aguas arriba y que se conserve el flujo de nutrientes hacia aguas abajo. Se debe buscar que las afectaciones por la inundación inicial –cuando uno de los túneles se destapó de manera no controlada–, al igual que el secado del río al cerrar las compuertas de casa de máquinas y las afectaciones ambientales por el flujo del río a través del vertedero; sean atendidas con los más estrictos criterios de alivio y solución a los afectados. En conclusión, es muy importante que se conozcan las condiciones anteriores y el estado actual del proyecto, se continúe con su recuperación y se mitigue la afectación a las personas que han sufrido en todo el proceso de construcción y de la contingencia.