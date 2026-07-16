La batalla por el Congreso: detalles de las reuniones con las que coalición de Abelardo busca evitar una guerra por las presidencias del Legislativo

Una fila de camionetas blindadas parqueadas a los alrededores del hotel Grand Hyatt en Bogotá hacen el “camino” por el que han desfilado representantes a la Cámara, senadores, por supuesto los compromisarios de los partidos, y hasta ministros y exministros.
De todo tipo de operadores políticos han estado hablando esta semana, horas antes de que se instale el Congreso, para que el 20 de julio los partidos no lleguen a definir “a voto limpio” quiénes se quedarán con la presidencia de Senado y Cámara.
En contexto: Así va la pelea en Senado y Cámara por las presidencias, ¿el Centro Democrático se quedaría sin nada?
Al hotel se vio entrar desde al Procurador General (Gregorio Eljach), el ministro del Interior designado Rodrigo Lara, hasta el excanciller Luis Gilberto Murillo, en un evento que también coincidía con capacitaciones para los representantes electos.
Y es que, justamente, lo usual —los “acuerdos” no escritos— señala que el primer año de gobierno, que es la “luna de miel” con el poder legislativo, es la bancada más numerosa y que acompaña al gobierno la que asume la presidencia del Senado. En este caso no sería así: el Centro Democrático no se quedaría con esa presidencia, aunque el más opcionado (Alfredo Deluque) sí tiene el visto bueno del gobierno entrante.
¿Por qué es importante para el gobierno y para los partidos tener la presidencia del Senado? Además de darle poder de negociación a la colectividad que queda, quien ocupa ese cargo dirige los debates y fija la agenda legislativa del primer año de mandato; le da el ritmo a los debates.