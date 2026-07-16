Atención: el metro de Medellín restablece su operación entre las estaciones Niquía y La Estrella

A toda marcha trabajó el personal para superar, antes de la hora pico de la tarde de este jueves, el daño en el metro de Medellín, que tenía sin servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

La suspensión del servicio en las estaciones del sur del Valle de Aburrá, de la línea A, sucedió debido al daño en una catenaria que abastece de energía al metro entre Aguacatala y La Estrella.

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El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, entregó un reporte, desde la estación Envigado, sobre los avances en la reparación.

“Estamos terminando estos ajustes para hacer la última inspección. Desde aquí nos vamos a ir hasta la estación Itagüí. Cerca de la estación queda la otra contrapesa para hacer la revisión final y poder dar el visto bueno para empezar operaciones en la tarde de hoy, antes de la hora pico”, afirmó.