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Atención: el metro de Medellín restablece su operación entre las estaciones Niquía y La Estrella

El incidente en una catenaria, que tenía sin servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, fue superado.

  • La suspensión del servicio en las estaciones del sur del valle de aburrá, de la línea A, sucedió debido al daño en una catenaria que abastece de energía al metro entre Aguacatala y La Estrella. Foto: Cortesía
    La suspensión del servicio en las estaciones del sur del valle de aburrá, de la línea A, sucedió debido al daño en una catenaria que abastece de energía al metro entre Aguacatala y La Estrella. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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A toda marcha trabajó el personal para superar, antes de la hora pico de la tarde de este jueves, el daño en el metro de Medellín, que tenía sin servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

La suspensión del servicio en las estaciones del sur del Valle de Aburrá, de la línea A, sucedió debido al daño en una catenaria que abastece de energía al metro entre Aguacatala y La Estrella.

Lea más: Grave daño en el metro: ya se sabe cuándo se restablecería servicio de la Línea A en el sur del Valle de Aburrá

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, entregó un reporte, desde la estación Envigado, sobre los avances en la reparación.

“Estamos terminando estos ajustes para hacer la última inspección. Desde aquí nos vamos a ir hasta la estación Itagüí. Cerca de la estación queda la otra contrapesa para hacer la revisión final y poder dar el visto bueno para empezar operaciones en la tarde de hoy, antes de la hora pico”, afirmó.

Elejalde, a su vez, infirmó que en la solución del incidente hay un equipo de personas de mantenimiento que “está haciendo los últimos ajustes, tanto en la catenaria como en los postes y en las contrapesas que vemos acá, que se vieron afectadas esta mañana”.

El Sistema Metro de Medellín moviliza, aproximadamente, 1,2 millones de pasajeros en promedio en un día hábil laboral. Las estaciones con mayor afluencia de pasajeros por su conexión a centros empresariales e industriales son Aguacatala, Poblado e Industriales.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el fallo técnico específico que causó la parálisis de la Línea A del Metro y qué estaciones se vieron afectadas?
Identifica la causa raíz de la emergencia (el daño en una catenaria que abastece de energía a los trenes) y delimita el área de impacto en el sur del Valle de Aburrá, que comprende el cierre de seis estaciones consecutivas desde Aguacatala hasta La Estrella.
¿Qué estaciones del Metro de Medellín estuvieron sin servicio?
¿Ya fue restablecido el servicio entre Niquía y La Estrella?
La catenaria es el sistema de cables que suministra energía eléctrica a los trenes. Cuando presenta una falla, la circulación debe suspenderse por razones de seguridad.
¿Cuántos usuarios se vieron afectados por la suspensión del servicio?
El Metro de Medellín moviliza en promedio 1,2 millones de pasajeros por día hábil, por lo que la interrupción impactó la movilidad de miles de personas.
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