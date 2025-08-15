La joven Juliana Guerrero será viceministra de Juventudes; ya fue publicada su hoja de vida

Como lo había contado EL COLOMBIANO, Juliana Andrea Guerrero Jiménez será nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. La funcionaria ha estado señalada por supuestamente haber utilizado indebidamente un avión y un helicóptero de la Policía Nacional para asistir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, (UPC), en un viaje sin relación con sus funciones oficiales. Le puede interesar: Benedetti habló de Juliana Guerrero y su influencia en el Gobierno: “Me tocó firmar el nombramiento”. El nombramiento de Guerrero se hizo oficial este 14 de agosto con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, que se considera el paso previo al nombramiento y posesión de un funcionario por parte del jefe de Estado.

La joven de 22 años se venía desempeñando como secretaria de despacho de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior, con la bendición del funcionario y del presidente Gustavo Petro.

¿Quién es la ahora viceministra Juliana Guerrero?

La hoja de vida publicada por Presidencia señala que su experiencia en el sector público se ha ceñido al autodenominado Gobierno del Cambio. Fue asistente de la secretaria ejecutiva en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre noviembre de 2022 y enero de 2023; posteriormente, fue enlace territorial en el Ministerio del Interior entre marzo y agosto de 2023.

Así mismo, fue gestora de convivencia en la Universidad Industrial de Santander entre noviembre de 2023 y febrero de 2024; después, se desempeñó como asesora coordinadora en el Concejo comunitario mayor de Condoto Iro entre enero de 2023 y junio de 2024. También fue coordinadora pedagógica de Raíces Afro entre enero de 2019 y julio de 2024, mientras que los últimos cargos que ha tenido fueron ser jefe de Despacho en el Ministerio del Interior desde marzo de este año y delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia desde abril pasado.

Las polémicas de la ahora viceministra de Juventudes

Luego de una denuncia de la Revista Cambio, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, interpuso una denuncia en su contra por haber usado un avión y un helicóptero de la Policía para ir a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.