Sostuvo que “varias personas influyentes” le informaron que hay una orden de captura vigente en su contra. “Es injusto, no he tenido garantías pero seguiré confiando en las instituciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La Procuraduría dice que el informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías”, añadió Benedetti, criticando las decisiones del alto tribunal.

En marzo pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Benedetti por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Las investigaciones apuntan a que el senador habría aumentado su patrimonio en más de $3.000 millones entre 2002 y 2018 de forma “inexplicable”.