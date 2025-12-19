Tribunal declara nulo el nombramiento de María Antonia Pardo como cónsul en Chile

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del pasado 15 de diciembre, declaró nulo el decreto con el que la Cancillería de Colombia designó en provisionalidad a María Antonia Pardo como cónsul en Santiago de Chile. La comunicadora estuvo en el cargo desde mayo de 2024 y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) presentó la demanda contra ese nombramiento.
La acción judicial, que también acompañaron la abogada Ximena Echavarría y Juan Sebastián Camargo, sostenía que Pardo cumplía con los requisitos necesarios, como acreditar el dominio de un idioma extranjero y pertenecer a la carrera diplomática y consular.
“Declarar la NULIDAD del Decreto 0560 del 3 de mayo del 2024, expedido por el presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual designaron en provisionalidad a María Antonia Pardo Jiménez en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, República de Chile”, señala la sentencia.