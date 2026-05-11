Este lunes, en eucaristía especial en Bogotá, será último adiós a Germán Vargas Lleras

Este 11 de mayo continuará la despedida al exvicepresidente Germán Vargas Lleras con una ceremonia religiosa en la Catedral Primada de Colombia, programada para las 11 de la mañana en Bogotá. El acto marcará el cierre de varios días de homenajes tras el fallecimiento del líder de Cambio Radical. Durante el fin de semana, centenares de personas acudieron al Palacio de San Carlos, en el centro de la capital, donde se realizaron las honras fúnebres. Ese sitio tuvo un valor simbólico para el político, pues allí conoció de cerca la actividad política en su infancia, cuando su abuelo, Carlos Lleras Camargo, ocupaba la Presidencia de la República.

Honras fúnebres de Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos. Foto: redes sociales

Le puede interesar: El legado de Germán Vargas Lleras: estas son cinco de sus ideas claves. Al histórico edificio, sede actual de la Cancillería, llegaron figuras de distintos sectores del país. Expresidentes, aspirantes presidenciales, dirigentes políticos, magistrados y altos funcionarios coincidieron en destacar la influencia que tuvo Germán Vargas en la vida pública nacional y su papel dentro de las instituciones democráticas.

Entre quienes se pronunciaron estuvo el presidente Gustavo Petro, uno de sus contradictores políticos, quien reconoció la importancia de Vargas Lleras en las discusiones nacionales y su defensa de las instituciones. “Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mio, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, dijo en su cuenta de X (antiguo Twitter). La segunda jornada de despedidas estuvo marcada por la presencia constante de ciudadanos que quisieron rendir tributo al también exsenador y exministro. Muchos de los asistentes recordaron su gestión en diferentes cargos públicos, así como sus posiciones firmes frente al narcotráfico y la guerrilla de las Farc, además de su impulso a proyectos de infraestructura en el país.

Uno de los discursos más emotivos fue el de su hermano, Enrique Vargas, quien resaltó la disciplina y determinación del dirigente político. En sus palabras, evocó la manera en que enfrentó amenazas, atentados y momentos críticos de la historia del país, además de su respaldo a decisiones que consideraba fundamentales para Colombia. Quienes participaron en las exequias también recordaron algunas de las iniciativas más representativas de su trayectoria, entre ellas el programa de 100.000 viviendas gratuitas, la construcción de vías y aeropuertos y sus extensas jornadas de trabajo durante su Vicepresidencia entre 2014 y 2017. Varias personas destacaron también los episodios en los que sobrevivió a atentados y situaciones de alto riesgo durante su carrera pública. Puede leer: “Si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia del país sería diferente”: Abelardo de la Espriella La dirigencia de Cambio Radical acompañó masivamente las ceremonias y expresó el impacto que deja la pérdida de quien consideraban su principal referente político. En el partido persistía la expectativa de verlo nuevamente en una contienda presidencial, luego de sus aspiraciones en 2010 y 2018, e incluso mantenían la esperanza de una eventual candidatura para las elecciones de 2026.

Vale recordar que en su última entrevista con este diario, Vargas Lleras habló de la defensa de la organización electoral, y señaló que “el Gobierno quiere hacerse con la Registraduría. Hay que ver la guerra que le desató al doctor Hernán Penagos, actual registrador”. Eso fue meses antes de que Petro empezara con sus narrativas de fraude electoral. El dirigente también señaló, en su última columna en este medio, titulada A cuchillo en Palacio, que “nunca habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Germán Vargas Lleras? Murió a los 64 años tras el deterioro de un tumor cerebral por el que recibía tratamiento médico en Colombia y Estados Unidos. ¿Dónde se realizan las exequias de Germán Vargas Lleras? Las ceremonias se realizan en Bogotá, incluyendo homenajes en el Palacio de San Carlos y una misa en la Catedral Primada. ¿Cuál es el legado de Vargas Lleras en infraestructura? Como vicepresidente, lideró la revolución vial de las autopistas 4G, la modernización de aeropuertos y el programa de vivienda gratuita más grande del país, entregando cerca de 1.5 millones de soluciones habitacionales.