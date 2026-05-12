Así votarían algunos jóvenes en Colombia: experimento universitario antes de elecciones 2026

A pocos días de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana realizaron un ejercicio académico para acercar a los jóvenes al proceso democrático y medir cómo se vive el ambiente electoral entre las nuevas generaciones.
La actividad, llamada “Vota Fest 2026”, fue organizada por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad y reunió a decenas de asistentes en una jornada enfocada en pedagogía electoral, participación ciudadana y análisis político.
A través de foros, simulaciones de votación y espacios interactivos, el evento buscó que los jóvenes entendieran mejor cómo funciona el sistema electoral colombiano y la importancia de participar activamente en las decisiones del país.