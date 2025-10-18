x

Polo Polo deberá disculparse con las madres de los “falsos positivos”, según fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ordenó a Miguel Polo Polo rectificar y disculparse con las Madres de los Falsos Positivos por vulnerar su dignidad con mensajes ofensivos en redes sociales. Esto fue lo que señaló la Corte.

  • En el video, Polo Polo calificó de carecer de sustento fáctico la cifra de 6.402 víctimas de falsos positivos. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
18 de octubre de 2025
bookmark

La Corte Constitucional concluyó que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo vulneró los derechos a la dignidad, la honra y el buen nombre de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), al publicar mensajes ofensivos en redes sociales en los que puso en duda su legitimidad como víctimas y descalificó sus denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

El alto tribunal determinó que las expresiones del congresista no están amparadas por la libertad de expresión, pues “carecieron de sustento fáctico y desconocieron la verdad judicial sobre los llamados falsos positivos”, crímenes de Estado reconocidos por la justicia colombiana. Según la Corte, esos mensajes no constituyeron una crítica política, sino una forma de revictimización que afectó la memoria y la dignidad de las madres.

En contexto: Corte abrió investigación formal a Polo Polo por polémica con botas de homenaje a víctimas de falsos positivos

En el video que dio origen a la acción judicial, grabado el 6 de noviembre de 2024 en el Capitolio, Polo Polo aparece frente a las botas que simbolizan a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Durante su intervención, aseguró que la cifra de 6.402 personas asesinadas “carece de veracidad” y, posteriormente, arrojó algunas de las botas a la basura, gesto que motivo a acciones legales por parte víctimas.

En la sentencia T-375 de 2025, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Novena de Revisión reiteró que la libertad de expresión tiene límites, especialmente cuando se trata de discursos emitidos por funcionarios públicos que pueden amplificar la estigmatización contra grupos históricamente vulnerados. “El uso irresponsable de la palabra por parte de quienes ejercen poder político puede perpetuar el daño y deslegitimar los procesos de verdad y reparación”, advierte el fallo.

¿Qué ordenó la Corte?

Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó a Polo Polo:

-Rectificar públicamente las afirmaciones realizadas contra MAFAPO, en las mismas redes sociales y con la misma visibilidad que las publicaciones originales.

-Presentar disculpas públicas a las integrantes del colectivo, reconociendo que sus mensajes afectaron sus derechos y su buen nombre.

-Eliminar las publicaciones ofensivas de sus redes sociales.

Además, exhortó al congresista y al Congreso de la República a promover espacios pedagógicos sobre derechos humanos, memoria histórica y libertad de expresión responsable.

La Corte enfatizó que el fallo no busca restringir el debate político, sino garantizar que este se dé en condiciones de respeto y veracidad. “El propósito de esta decisión no es limitar el debate político o la crítica, sino asegurar que estos se desarrollen dentro de los parámetros del respeto, la veracidad y la dignidad de las víctimas”.

