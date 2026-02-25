x

¿Afectaciones en Colombia por el polvo del Sahara? Esto es lo que reporta el Ideam sobre el fenómeno

Ante el ingreso al Caribe del fenómeno nacido en África, la autoridad ambiental explicó lo que sucedería en el país y si habría afectaciones a considerar. Esto dijo el Ideam.

  • El Ideam hace un monitoreo sobre los efectos que podría generar el polvo del Sahara en Colombia. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó sobre el monitoreo permanente respecto a las condiciones atmosféricas asociadas al transporte de polvo del Sahara hacia el Caribe.

La institución reportó que recientemente se han registrado incrementos significativos de polvo del Sahara en el continente. En ese sentido, en los últimos tres días han ingresado cantidades mínimas especialmente a la costa Caribe colombiana; sin embargo, este fenómeno no repercutirá en grandes afectaciones.

Lea también: Semana de lluvias en Colombia: frente frío, La Niña y polvo del Sahara en vigilancia

“Este fenómeno suele presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre”, indicó la subdirectora de Meteorología del Ideam, Carolina Rueda.

El polvo del Sahara se trata de una masa de aire seca y cargada de partículas minerales (principalmente arena muy fina, rica en silicatos y otros compuestos) que se origina en el desierto del Sahara, en África, y es transportada por los vientos alisios, a través del océano Atlántico.

El Ideam reiteró que esta situación se trata de un fenómeno natural que por ahora no presenta afectaciones significativas en el país.

Así mismo, la autoridad climática reveló a través de un comunicado que continuará realizando seguimiento técnico y científico a este fenómeno,en coordinación con entidades nacionales e internacionales, con el fin de informar oportunamente a la ciudadanía y apoyar la toma de decisiones.

El polvo de Sahara puede producir bruma reduciendo la visibilidad y aumentando la concentración de material particulado, irritaciones en los ojos, piel y vías respiratorias, especialmente en personas con enfermedades pulmonares o inhibir la formación de nubes y precipitaciones.

Sus partículas también pueden modificar la radiación solar que llega a la superficie terrestre, influyendo en procesos atmosféricos.

Siga leyendo: Las lluvias de marzo serán hasta 41,6% más intensas que las del año pasado, según el Ideam

*Con información de Colprensa

