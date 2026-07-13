¿Por qué se retiró el mar en Coveñas? Dimar explica qué pasó y descarta riesgos

El inusual descenso del nivel del mar que sorprendió a turistas y habitantes de Coveñas, en Sucre, durante el domingo 12 de julio, generó preocupación al dejar una amplia franja de playa al descubierto. Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) aclaró que el fenómeno hace parte del comportamiento natural del mar y descartó cualquier riesgo para la población. La explicación oficial llegó luego de que la Gobernación de Sucre solicitara un concepto técnico para establecer las causas del inusual comportamiento observado en las playas del Golfo de Morrosquillo.

La Gobernación de Sucre pidió una explicación oficial

Tras conocerse las imágenes del retiro del mar, la gobernadora de Sucre, Lucy García, informó que solicitó un pronunciamiento a la Dirección General Marítima para esclarecer lo ocurrido. A través de su cuenta de X, la mandataria explicó que la petición buscaba conocer las causas técnicas del fenómeno. “Ante el comportamiento inusual observado en el nivel del mar en Coveñas, Sucre, hemos solicitado a Dirección General Marítima un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación”, manifestó. La gobernadora también aseguró que la administración departamental mantiene un seguimiento permanente junto con las autoridades locales para informar a la ciudadanía únicamente con datos oficiales. “Desde la Gobernación de Sucre mantenemos seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades locales, y estaremos informando oportunamente a la ciudadanía con base en información oficial y verificada. Invitamos a la comunidad a estar atenta a los canales institucionales oficiales”, agregó.

¿Qué dijo la Dimar sobre el fenómeno?

La respuesta llegó por parte de la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas. En su concepto técnico, la entidad explicó que el retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar, relacionada principalmente con el ciclo de las mareas. “El retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar asociada principalmente al ciclo de las mareas, cuya magnitud puede verse influenciada por las condiciones oceanográficas y meteorológicas propias de la región”, indicó la autoridad marítima. La Dimar añadió que este comportamiento permite que, durante determinados momentos, queden expuestas amplias zonas de playa.

Dimar explica por qué el mar se retiró en Coveñas.

La autoridad marítima enfatizó que este tipo de eventos hacen parte de la dinámica habitual de la costa colombiana. Según explicó, la exposición temporal de extensas franjas de arena no representa una condición extraordinaria. “Durante determinados periodos quedan expuestas amplias zonas de playa, situación que hace parte de la dinámica natural del litoral y que, por sí sola, no representa una condición extraordinaria”, señaló la entidad.

¿Existe algún riesgo para el Golfo de Morrosquillo?

Ante la pregunta si existe o no un riesgo, la respuesta de la Dimar fue no. La entidad precisó que durante los días 11 y 12 de julio la marea alcanzó su punto más bajo entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., registrando aproximadamente seis centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas. Ese descenso, explicó la autoridad, corresponde al comportamiento normal de la temporada. “Este comportamiento es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”, aseguró la Dimar. La Dirección General Marítima informó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones del mar y confirmó que no existe ninguna alerta relacionada con este fenómeno. Según el reporte oficial, las condiciones oceanoatmosféricas permanecen dentro de los parámetros normales y no se han detectado situaciones que representen algún peligro para residentes, turistas o embarcaciones. Además, la entidad anunció que continuará realizando seguimiento técnico a las condiciones oceanográficas en toda la jurisdicción e informará oportunamente cualquier cambio que pueda representar un riesgo para la población.