¿Por qué se retiró el mar en Coveñas? Dimar explica qué pasó y descarta riesgos

El inusual descenso del nivel del mar que sorprendió a turistas y habitantes de Coveñas, en Sucre, durante el domingo 12 de julio, generó preocupación al dejar una amplia franja de playa al descubierto.
Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) aclaró que el fenómeno hace parte del comportamiento natural del mar y descartó cualquier riesgo para la población.
La explicación oficial llegó luego de que la Gobernación de Sucre solicitara un concepto técnico para establecer las causas del inusual comportamiento observado en las playas del Golfo de Morrosquillo.