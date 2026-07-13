Delegación de De la Espriella llegó a EE.UU. para mejorar la relación, ¿de qué hablarán?

A menos de un mes de la posesión presidencial, una delegación de alto nivel del gobierno electo de Abelardo de la Espriella inició este lunes 13 de julio una visita a Washington con el fin de relanzar la relación entre Colombia y Estados Unidos, luego del deterioro que marcó el último tramo de la administración de Gustavo Petro.
La agenda incluye reuniones con el Banco Mundial, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, los departamentos de Comercio y Energía, el Congreso estadounidense y representantes del sector privado, en una gira que también busca fortalecer la confianza de los mercados y abrir nuevas oportunidades de inversión para el país.
La misión está encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Además, se espera que el canciller designado, Omar Bula, participe en parte de las reuniones.