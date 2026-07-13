Delegación de De la Espriella llegó a EE.UU. para mejorar la relación, ¿de qué hablarán?

A menos de un mes de la posesión presidencial, una delegación de alto nivel del gobierno electo de Abelardo de la Espriella inició este lunes 13 de julio una visita a Washington con el fin de relanzar la relación entre Colombia y Estados Unidos, luego del deterioro que marcó el último tramo de la administración de Gustavo Petro. La agenda incluye reuniones con el Banco Mundial, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, los departamentos de Comercio y Energía, el Congreso estadounidense y representantes del sector privado, en una gira que también busca fortalecer la confianza de los mercados y abrir nuevas oportunidades de inversión para el país. La misión está encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Además, se espera que el canciller designado, Omar Bula, participe en parte de las reuniones.

Vicepresidente electo, ministros designados de Hacienda y Comercio se reunieron con el Banco Mundial en Washington para trazar la hoja de ruta económica del nuevo gobierno.

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El primer encuentro fue con el Banco Mundial

La agenda comenzó con una reunión entre la delegación colombiana y las directivas del Grupo Banco Mundial, en la que ambas partes definieron una hoja de ruta de trabajo para el periodo 2026-2030. Según informó la Oficina de Prensa del presidente electo, durante el encuentro el nuevo gobierno presentó las principales prioridades económicas que impulsará desde el próximo 7 de agosto. Por su parte, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) expusieron las alternativas de apoyo técnico y financiero que podrían acompañar la nueva administración. La reunión abordó un plan de consolidación fiscal, una estrategia de reactivación económica, y la evaluación de opciones de financiamiento para el corto, mediano y largo plazo. La jornada concluiría con la definición de acuerdos concretos, próximos pasos y una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial para fortalecer la relación estratégica entre ambas partes. En el comunicado oficial, el gobierno electo afirmó que este acercamiento refleja “el compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno”.

Siga leyendo: La historia de admiración de De la Espriella por Álvaro Gómez y el legado que busca preservar en su gobierno Antes de viajar a Estados Unidos, el vicepresidente electo explicó el propósito de la visita a través de sus redes sociales. “Rumbo a Washington. Arranca nuestro camino hacia la misión de la Patria Milagro en Estados Unidos. Esto, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y en cumplimiento de nuestra agenda institucional”, escribió.

Economía, deuda e inversión, entre las prioridades

La misión tiene un fuerte componente económico, por ejemplo, el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que uno de los objetivos centrales consiste en iniciar conversaciones con organismos multilaterales para mejorar el perfil de la deuda pública colombiana y fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales. Por su parte, el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, buscará ampliar los vínculos comerciales con Estados Unidos y atraer nuevas inversiones hacia Colombia. El propósito es que el nuevo gobierno llegue al poder con canales de diálogo abiertos con los principales organismos financieros internacionales y con una agenda económica definida.

El Atlantic Council será la siguiente parada

La agenda continuará este martes con un conversatorio organizado por el Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más influyentes de Washington en temas de política exterior. Durante ese encuentro, José Manuel Restrepo y los ministros designados presentarán la visión del nuevo gobierno sobre la transición política en Colombia, los desafíos económicos y las oportunidades para reconstruir la relación bilateral con Estados Unidos. El evento también abordará la incertidumbre generada durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Asimismo, gran parte de la agenda transcurrirá fuera del foco público. Por eso, la delegación sostendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Asimismo, están previstos encuentros con empresarios y representantes del sector privado estadounidense para explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.

El Capitolio será escenario del momento político más importante

Uno de los puntos centrales de la visita llegará este miércoles 15 de julio. Para ese día, la representante republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, convocó la audiencia titulada “Un nuevo comienzo para Colombia”, enfocada en el futuro de la relación bilateral bajo el nuevo gobierno colombiano. Aunque los testigos oficiales serán Cartwright Weiland, secretario asistente para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, y Luis Méndez, subsecretario adjunto para Sudamérica de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la delegación colombiana participará como invitada especial. Posteriormente sostendrá reuniones con congresistas demócratas y republicanos. Entre ellos figuran, los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego; integrantes del Colombia Caucus de la Cámara de Representantes, encabezado por Mario Díaz-Balart y Henry Cuellar; el representante Carlos Giménez, y otros miembros del Congreso estadounidense. El objetivo es recuperar el respaldo bipartidista que históricamente caracterizó la relación entre ambos países.