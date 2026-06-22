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Felipe Harman, quien dejó la dirección en la ANT para hacerle campaña a Cepeda, vuelve como si nada a la entidad

Presidencia publicó la hoja de vida de Harman en el portal de aspirantes de la Presidencia para que asuma, de nuevo, la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

  • Harman habría regresado a la Agencia Nacional de Tierras tras salir para actividad política. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
    Harman habría regresado a la Agencia Nacional de Tierras tras salir para actividad política. Foto: Esneyder Gutiérrez Cardona.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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El presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, se pronunció a través de su red social X sobre el regreso de Juan Felipe Harman al Gobierno nacional en la Agencia Nacional de Tierras, luego de haber dejado su cargo meses atrás para participar en actividades políticas y de campaña del proyecto asociado a Iván Cepeda.

La declaración hace referencia a ese retorno a la misma entidad y plantea señalamientos sobre el uso de cargos públicos y la dinámica de reincorporación al Ejecutivo.

En su mensaje, De Bedout expuso su posición sobre la trayectoria reciente del funcionario y el funcionamiento del gobierno.

Noticia en desarrollo...

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