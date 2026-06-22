Felipe Harman, quien dejó la dirección en la ANT para hacerle campaña a Cepeda, vuelve como si nada a la entidad

El presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, se pronunció a través de su red social X sobre el regreso de Juan Felipe Harman al Gobierno nacional en la Agencia Nacional de Tierras, luego de haber dejado su cargo meses atrás para participar en actividades políticas y de campaña del proyecto asociado a Iván Cepeda.

La declaración hace referencia a ese retorno a la misma entidad y plantea señalamientos sobre el uso de cargos públicos y la dinámica de reincorporación al Ejecutivo.

En su mensaje, De Bedout expuso su posición sobre la trayectoria reciente del funcionario y el funcionamiento del gobierno.