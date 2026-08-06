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Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco

El exministro del Interior es señalado de coordinar y direccionar contratos de la UNGRD junto con Olmedo López a favor de ciertos congresistas.

  • El exministro Luis Fernando Velasco es uno de los vinculados al caso de corrupción de la UNGRD. Foto: Colprensa
    El exministro Luis Fernando Velasco es uno de los vinculados al caso de corrupción de la UNGRD. Foto: Colprensa
  • La Corte Suprema revocó la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco. FOTO: Colprensa
    La Corte Suprema revocó la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco. FOTO: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

06 de agosto de 2026
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar la medida de aseguramiento impuesta al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta decisión se tomó al resolver una tutela a favor del exfuncionario, quien reclamaba la protección constitucional a su derecho fundamental al debido proceso.

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La Corte Suprema revocó la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco. FOTO: Colprensa
La Corte Suprema revocó la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco. FOTO: Colprensa

Para el alto tribunal, según los argumentos conocidos por EL COLOMBIANO, la magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, se extralimitó en sus funciones al imponer una medida de aseguramiento mucho más gravosa que la que había solicitado originalmente la Fiscalía General de la Nación.

Ante esta irregularidad, la Corte dejó sin efectos la detención preventiva y ordenó emitir de manera inmediata las órdenes correspondientes para hacer efectiva su libertad.

El magistrado ponente, Hugo Quintero, urgió a la secretaría del tribunal a notificar rápidamente la decisión por tratarse de un asunto de libertad. Con este fallo, Velasco saldrá de la celda donde permanecía recluido en una guarnición militar en la ciudad de Cali.

Pese a esta decisión, la Corte Suprema de Justicia aclaró de forma enfática que esta medida no pone fin al proceso penal en contra de Velasco ni constituye un pronunciamiento sobre su responsabilidad en los hechos de corrupción investigados. El exministro continuará vinculado y bajo investigación de la Fiscalía.

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Según el ente acusador, el exministro del Interior habría coordinado y direccionado contratos de la UNGRD junto con Olmedo López a favor de ciertos congresistas, presuntamente para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República. La Fiscalía ha sostenido que cuenta con material probatorio suficiente para llevarlo a juicio formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Velasco quedará en libertad a horas de terminar el gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, para el 12 de agosto hay una audiencia preparatoria contra los dos exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Corte Suprema ordenó la libertad de Luis Fernando Velasco si sigue investigado?
La Corte concluyó que se vulneró su derecho al debido proceso porque la medida de aseguramiento impuesta fue más severa que la solicitada por la Fiscalía. Aclaró que esta decisión no cierra la investigación penal.
¿Qué irregularidad encontró la Corte Suprema en la medida de aseguramiento?
La Corte consideró que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá se extralimitó al imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada originalmente por la Fiscalía, afectando el debido proceso.
¿De qué acusan a Luis Fernando Velasco en el caso de la UNGRD?
Según la Fiscalía, habría coordinado y direccionado contratos de la UNGRD junto con Olmedo López para favorecer a determinados congresistas y obtener apoyos políticos. Esa acusación sigue siendo materia del proceso judicial.
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