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Así serán los primeros “rounds” del presidente De la Espriella en el Congreso

Aunque comienza con presidencias de las comisiones del Congreso a su favor, el respaldo legislativo no está asegurado. El próximo capítulo, la elección de Contralor.

  • La agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentará el reto de conseguir mayorías en un Congreso donde el Pacto Histórico conserva la bancada más numerosa y el Ejecutivo (con pocas curules propias) aún busca consolidar alianzas políticas. FOTO Colprensa
    La agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentará el reto de conseguir mayorías en un Congreso donde el Pacto Histórico conserva la bancada más numerosa y el Ejecutivo (con pocas curules propias) aún busca consolidar alianzas políticas. FOTO Colprensa
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 8 horas
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“No nos creemos grandes reformadores”. Con esa frase, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, buscó bajar las expectativas sobre la agenda legislativa que presentará el gobierno de Abelardo de la Espriella. Eso después de sufrir su primer revés político en el Congreso: la elección de la Presidencia del Senado quedó en manos de un candidato diferente al que quería el Ejecutivo.

El mensaje contrasta con el discurso de campaña del hoy presidente. Además de hablar de decenas de decretos en sus primeros días, también prometió grandes transformaciones que dependen de leyes y, por tanto, del Congreso.

Todavía no hay proyectos radicados, pero en el horizonte aparecen iniciativas como, sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma tributaria de la que ya ha hablado el ministro de Hacienda, eventuales modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cambios para endurecer penas contra delincuentes y la ley de competencias del Sistema General de Participaciones que promete descentralizar el Estado, por nombrar algunas.

Todas necesitarán mayorías durante los próximos meses. Pero antes de que el Gobierno empiece a defender sus grandes proyectos, tendrá un nuevo pulso político: la elección del próximo contralor general, prevista para este miércoles.

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Es usual que el gobierno de turno trate de influenciar esa designación. Sin embargo, la posición pública de la administración entrante ha sido de prudencia. Rodrigo Lara aseguró que el Ejecutivo solo espera que el elegido provenga de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno y que tenga un perfil anticorrupción. Más allá de eso, insistió en que corresponde al Congreso tomar la decisión con plena autonomía.

No obstante, distintas fuentes consultadas por EL COLOMBIANO aseguran que, en privado, el Gobierno ya habría inclinado la balanza hacia uno de los aspirantes.

Según esas versiones, el martes pasado habría existido una conversación entre Lara y Andrés Castro, en la que se habría concretado el apoyo al personero de Bogotá. En contraste, Jorge Eliécer Laverde habría perdido fuerza por las controversias que lo rodean. Pese a ello, el respaldo no se hará público. “El Gobierno no se va a dar la pela por nadie”, dijo otra fuente a este medio.

La explicación sería política: después de la derrota en la elección de la Presidencia del Senado, el Ejecutivo no quisiera exponerse a un nuevo revés en una votación secreta como la de contralor.

Mayorías en las comisiones

El panorama cambia cuando se observa la composición de las comisiones constitucionales permanentes. En todas ellas el Gobierno tendrá, en principio, mayorías suficientes para sacar adelante sus iniciativas.

Estas son el “termómetro” del Congreso, pues allí los proyectos tienen su primer debate. Por nombrar un ejemplo, la reforma de la salud de Petro, impopular, nunca logró superar la Comisión Séptima.

Sin embargo, esas mayorías de Abelardo hoy son frágiles para algunos, pues el Pacto Histórico sigue siendo la bancada más numerosa del Congreso, con 67 parlamentarios.

Aun así, las presidencias estarían más alineadas con el nuevo gobierno. En la Primera quedó Enrique Gómez, de Salvación Nacional, que coavaló al Presidente. Y en Cámara quedó José Jaime Uscátegui (Centro Democrático). Allí se tramitarían eventuales reformas a la JEP, cambios en la justicia y otros proyectos de cambios constitucionales.

En la Comisión Segunda, que trata temas de seguridad y relaciones internacionales quedaron, en Senado, Luis Alfonso García (Verde) y en Cámara, José Alirio Barrera (Centro Democrático).

En las comisiones económicas —Tercera y Cuarta— se debatirán la eventual reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, considerado la hoja de ruta que convertirá en políticas las promesas de campaña.

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La Comisión Tercera del Senado quedó presidida por Sara Castellanos (de Salvación Nacional, que con cuatro senadores pone a dos de los presidentes de comisiones), mientras que en Cámara el liderazgo será de Alfredo Ape Cuello, quien era parte de los “conservadores petristas” el cuatrenio pasado, pero que estaría dispuesto a respaldar a este nuevo gobierno.

En la Comisión Cuarta quedaron Liliana Benavides (que para algunos también hace parte del grupo que fue de los “conservadores petristas”), por el Senado, y Alexander Bermúdez (liberal) por la Cámara.

En la Comisión Quinta, que aborda temas de minería, energía, agricultura o legislación ambiental, el presidente este año será el senador del CD Juan Espinal; y en Cámara, Julio Roberto Salazar, del Conservador.

La Sexta, encargada de educación, quedó bajo la dirección de Carlos Guevara (Mira) en Senado y Hernando González (Cambio Radical) en Cámara.

Y la Séptima, responsable de salud, asuntos laborales y seguridad social, será presidida por Andrés Forero en Senado y Juan Felipe Corzo en Cámara, ambos del Centro Democrático.

Para Gonzalo Araujo, socio de la firma Orza, las mayorías son hoy más fáciles de consolidar en las comisiones que en las plenarias, pero advierte que la estabilidad dependerá de la relación que construya el Ejecutivo con el Congreso.

Además, sostiene que la administración De la Espriella tiene un reto adicional: recomponer su relación con el Centro Democrático.

“Tienen que dejar a un lado las diferencias con el CD y convertirlo en su principal aliado, de lo contrario va a estar siempre dependiendo de los partidos tradicionales y ha señalado que no quiere entrar en esa relación, luego la mejor manera de evitarla es concentrar sus esfuerzos en llegar a acuerdos institucionales, programáticos y políticos con quienes son por naturaleza su principal aliado político”, agregó Araujo.

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Preguntas frecuentes.

¿Qué reformas quiere impulsar el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Entre las iniciativas que aparecen en el horizonte están el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma tributaria, posibles cambios a la JEP, modificaciones para endurecer las penas contra delincuentes y la ley de competencias del Sistema General de Participaciones.
¿El gobierno de Abelardo de la Espriella ya radicó sus reformas en el Congreso?
Todavía no se han radicado los principales proyectos de ley de la nueva administración, aunque el Gobierno ya ha anticipado algunos de los temas que pretende llevar al Legislativo.
¿Qué mayorías tiene Abelardo de la Espriella en el Congreso?
El Gobierno cuenta inicialmente con mayorías favorables en las comisiones constitucionales permanentes, donde los proyectos deben superar su primer debate. Sin embargo, esas mayorías podrían ser frágiles debido al peso del Pacto Histórico, que mantiene la bancada más numerosa con 67 congresistas.
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