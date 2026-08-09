Así serán los primeros “rounds” del presidente De la Espriella en el Congreso

“No nos creemos grandes reformadores”. Con esa frase, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, buscó bajar las expectativas sobre la agenda legislativa que presentará el gobierno de Abelardo de la Espriella. Eso después de sufrir su primer revés político en el Congreso: la elección de la Presidencia del Senado quedó en manos de un candidato diferente al que quería el Ejecutivo.

El mensaje contrasta con el discurso de campaña del hoy presidente. Además de hablar de decenas de decretos en sus primeros días, también prometió grandes transformaciones que dependen de leyes y, por tanto, del Congreso.

Todavía no hay proyectos radicados, pero en el horizonte aparecen iniciativas como, sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo, una reforma tributaria de la que ya ha hablado el ministro de Hacienda, eventuales modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cambios para endurecer penas contra delincuentes y la ley de competencias del Sistema General de Participaciones que promete descentralizar el Estado, por nombrar algunas.

Todas necesitarán mayorías durante los próximos meses. Pero antes de que el Gobierno empiece a defender sus grandes proyectos, tendrá un nuevo pulso político: la elección del próximo contralor general, prevista para este miércoles.

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Es usual que el gobierno de turno trate de influenciar esa designación. Sin embargo, la posición pública de la administración entrante ha sido de prudencia. Rodrigo Lara aseguró que el Ejecutivo solo espera que el elegido provenga de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno y que tenga un perfil anticorrupción. Más allá de eso, insistió en que corresponde al Congreso tomar la decisión con plena autonomía.

No obstante, distintas fuentes consultadas por EL COLOMBIANO aseguran que, en privado, el Gobierno ya habría inclinado la balanza hacia uno de los aspirantes.

Según esas versiones, el martes pasado habría existido una conversación entre Lara y Andrés Castro, en la que se habría concretado el apoyo al personero de Bogotá. En contraste, Jorge Eliécer Laverde habría perdido fuerza por las controversias que lo rodean. Pese a ello, el respaldo no se hará público. “El Gobierno no se va a dar la pela por nadie”, dijo otra fuente a este medio.

La explicación sería política: después de la derrota en la elección de la Presidencia del Senado, el Ejecutivo no quisiera exponerse a un nuevo revés en una votación secreta como la de contralor.