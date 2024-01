“Esta situación me plantea la oportunidad de responder a los infundios de quienes han pretendido enlodar mi nombre , para aclarar que en ninguno de los procesos electorales en los que he sometido mi nombre a consideración de la democracia he acudido a ninguna práctica irregular”, manifestó el congresista a través de un comunicado.

El presidente del Senado es sobrino del fallecido cacique político costeño y también presidente del Senado, José David Name Terán, y es primo del hoy senador David Name (La U). Construyó su carrera política en la capital y no en Barranquilla, donde la familia cuenta con negocios en varios frentes, entre ellos, con el Estado.

“Hago parte de la tercera generación de senadores de mi familia que ha estado entre columnas del Capitolio. Y lo digo con orgullo, porque a ninguno se lo han llevado preso, ni puede decirse de esas tres generaciones que hay alguna vergüenza señalada. El éxito a veces no lo perdonan los seres humanos en los otros, entonces posiblemente para algunos eso no constituye un orgullo, sino un defecto”, manifestó en su momento Name Vásquez.

En 2022, La Liga Contra el Silencio reveló que los Name aparecieron salpicados supuestamente con el Cartel de la Costa, una organización criminal vinculada al narcotráfico. La alianza periodística desempolvó papeles de la Fiscalía de finales de siglo que involucrarían a los hermanos José y David Name Terán (tíos de Iván Name) con “actividades relacionadas con narcotráfico, testaferrato y lavado de activos”. A ello se suman cables de la Embajada de Estados Unidos en los que se vinculó al fallecido José Name Terán “con un traficante de la Costa”.