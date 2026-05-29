Metro de Bogotá inicia pruebas con pasajeros por primera vez en la ciudad: así avanzan los recorridos de la Línea 1

El consorcio encargado de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá inició las primeras pruebas energizadas con pasajeros reales sobre el viaducto del sistema, en recorridos realizados entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el sur de la capital. Los ensayos comenzaron en mayo de 2026 y hacen parte de la fase de verificación técnica previa a la entrada en operación comercial del proyecto, que actualmente registra un avance superior al 67 % en sus obras. Lea también: Video | ¡Bienvenido, Metro de Bogotá! Así se vio la primera prueba del tren sobre el viaducto

Durante las pruebas, los trenes circulan sobre los rieles instalados utilizando alimentación eléctrica, con el objetivo de comprobar el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, los sistemas de energía y el comportamiento operativo de los vehículos. La comunidad de los sectores cercanos ha seguido el desarrollo de los recorridos, que ya se realizan de manera frecuente en algunos tramos del viaducto. Blanca Cecilia Gómez, presidenta de la Fundación Comunal de Las Vegas y veedora del Metro de Bogotá, afirmó: “Ya están haciendo pruebas casi seguido. Es muy hermoso ver eso, ya mucha gente dice: al menos lo vi”. Hasta el momento, once trenes han llegado a Bogotá para avanzar en las pruebas técnicas. Cada uno de los trenes deberá completar un proceso que incluye 2.500 kilómetros de pruebas realizados en China durante la etapa de fabricación y otros 2.600 kilómetros adicionales en Bogotá antes del inicio de la operación comercial del sistema.

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Primer recorrido sobre el viaducto y nuevas fases de prueba

El inicio de las pruebas sobre la estructura elevada se convirtió en uno de los hitos recientes del proyecto. Por primera vez, un tren de la Línea 1 se desplazó sobre el viaducto en un recorrido realizado entre el Patio Taller, ubicado en Bosa, y la estación 2, en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. El pasado viernes 22 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó imágenes del trayecto realizado por un tren de seis vagones que avanzó durante cerca de hora y media sobre la infraestructura ferroviaria. “Muy emocionante ver el primer tren del Metro de Bogotá rodando por el viaducto. El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad”, expresó el mandatario por medio de su cuenta de X. Galán también señaló: “Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos”.

La primera prueba correspondió a un recorrido con remolque. El tren 102 fue movilizado mediante un equipo multipropósito para revisar las condiciones de la infraestructura y evaluar el comportamiento de los sistemas instalados en el viaducto. De interés:

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