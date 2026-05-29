Metro de Bogotá inicia pruebas con pasajeros por primera vez en la ciudad: así avanzan los recorridos de la Línea 1

El consorcio encargado de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá inició las primeras pruebas energizadas con pasajeros reales sobre el viaducto del sistema, en recorridos realizados entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el sur de la capital.
Los ensayos comenzaron en mayo de 2026 y hacen parte de la fase de verificación técnica previa a la entrada en operación comercial del proyecto, que actualmente registra un avance superior al 67 % en sus obras.
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