“Paz electoral”: las instituciones llaman a respetar los resultados

En la recta final de las elecciones, en un clima atravesado por la polarización y por las reiteradas dudas sin fundamento expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral, delegados de los entes de control, junto a directores y directoras de 40 medios de comunicación nacionales, se reunieron ayer en Bogotá.
El encuentro tuvo como eje de discusión la iniciativa de “Paz Electoral” que impulsan la Registraduría, Procuraduría y Contraloría de cara a la segunda vuelta.
Lea también: Procuraduría investiga posible propaganda política con recursos públicos en la Feria Ganadera de Córdoba
El hotel Grand Hyatt en Bogotá fue el escenario del encuentro, liderado por el procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, delegados de los distintos entes de control y representantes de medios de comunicación de todo el país, entre ellos Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.
En ese escenario, la Registraduría envió un mensaje de tranquilidad sobre los preparativos de la jornada electoral. Según la entidad, todo está dispuesto para las votaciones: se instalarán 122.000 mesas, estarán habilitados 860.000 jurados y más de 400.000 testigos electorales, mientras que la Fuerza Pública acompañará el proceso en todo el territorio nacional.
Penagos señaló además que, hasta el momento, no existe ningún reporte que obligue a trasladar mesas o puestos de votación. Asimismo, destacó que el proceso ya está en marcha en el exterior, donde 1.420.000 colombianos están habilitados para votar en 67 países a través de 116 consulados.
No se pierda: Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta, representante que ordenó suspensión de Petro
Con este panorama, el funcionario hizo un llamado a la participación masiva de los ciudadanos el próximo domingo y pidió que se respete la voluntad expresada en las urnas. La misma petición fue respaldada por el procurador Gregorio Eljach durante el encuentro ‘El periodismo regional le habla a Colombia’.
“Todos los colombianos, desde el presidente hasta el ciudadano de a pie, deben respetar los resultados que se den en las urnas”, enfatizó.