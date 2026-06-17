“Paz electoral”: las instituciones llaman a respetar los resultados

En la recta final de las elecciones, en un clima atravesado por la polarización y por las reiteradas dudas sin fundamento expresadas por el presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral, delegados de los entes de control, junto a directores y directoras de 40 medios de comunicación nacionales, se reunieron ayer en Bogotá. El encuentro tuvo como eje de discusión la iniciativa de “Paz Electoral” que impulsan la Registraduría, Procuraduría y Contraloría de cara a la segunda vuelta. Lea también: Procuraduría investiga posible propaganda política con recursos públicos en la Feria Ganadera de Córdoba El hotel Grand Hyatt en Bogotá fue el escenario del encuentro, liderado por el procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, delegados de los distintos entes de control y representantes de medios de comunicación de todo el país, entre ellos Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO. En ese escenario, la Registraduría envió un mensaje de tranquilidad sobre los preparativos de la jornada electoral. Según la entidad, todo está dispuesto para las votaciones: se instalarán 122.000 mesas, estarán habilitados 860.000 jurados y más de 400.000 testigos electorales, mientras que la Fuerza Pública acompañará el proceso en todo el territorio nacional. Penagos señaló además que, hasta el momento, no existe ningún reporte que obligue a trasladar mesas o puestos de votación. Asimismo, destacó que el proceso ya está en marcha en el exterior, donde 1.420.000 colombianos están habilitados para votar en 67 países a través de 116 consulados. No se pierda: Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta, representante que ordenó suspensión de Petro Con este panorama, el funcionario hizo un llamado a la participación masiva de los ciudadanos el próximo domingo y pidió que se respete la voluntad expresada en las urnas. La misma petición fue respaldada por el procurador Gregorio Eljach durante el encuentro ‘El periodismo regional le habla a Colombia’. “Todos los colombianos, desde el presidente hasta el ciudadano de a pie, deben respetar los resultados que se den en las urnas”, enfatizó.

Alerta con las ‘fakenews’

“Las elecciones deben ser una forma de mostrarle a la ciudadanía y al mundo que Colombia es un país democrático y libre”, fue una de las ideas que marcó el tono del encuentro, en el que también se reiteró una advertencia: el gran riesgo de esta recta final es la desinformación. Procuraduría, Contraloría, Registraduría y representantes de medios regionales coincidieron en señalar que la circulación de contenidos falsos y los mensajes diseñados para sembrar incertidumbre se han convertido en una de las principales amenazas de cara a la jornada electoral. “Creemos que un gran enemigo de la democracia es la desinformación, el mal uso de las redes sociales”, advirtió el procurador Gregorio Eljach, al señalar además que existe una “perversidad” en quienes operan desde el anonimato, muchas veces con ataques que, dijo, provienen del exterior y resultan difíciles de rastrear. El registrador Penagos marcó una distinción clave: “una cosa es la desinformación y otra cosa es la mentira”. Lea también: Congresista Gloria Arizabaleta, quien firmó documento para suspender a Petro, dice que se filtró porque “se le fue” en un correo En ese sentido, pidió a la ciudadanía acudir a los canales oficiales para resolver dudas y advirtió que la propagación de noticias falsas termina erosionando la confianza en las instituciones del país. En la misma línea, la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, quien participó en el encuentro, expresó su confianza en el desarrollo del proceso electoral y en la solidez de la institucionalidad. “En mi ejercicio periodístico no había visto una jornada como la que acaba de pasar el 31 de mayo: tranquila y con un conteo tan eficiente”, señaló. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, por su parte, puso el acento en la corresponsabilidad. En su intervención advirtió que unas elecciones en paz no dependen únicamente de los entes de control o de las autoridades electorales, sino también del comportamiento de los actores políticos y del Gobierno. Lea también: Van 9 funcionarios, incluido Petro, suspendidos o investigados por presunta participación en política, ¿a qué se enfrentan? “Aquí hay una responsabilidad fuerte de los candidatos, de los movimientos políticos y, desde luego, del Gobierno Nacional y del señor presidente de la República”, dijo, al tiempo que hizo un llamado a respetar los resultados: “Habrá una persona que resulte ganadora y otra que resulte derrotada. Lo que no podemos aceptar es que inmediatamente se diga que hay fraude electoral”.

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