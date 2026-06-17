Procuraduría abrió investigación a siete embajadores del Gobierno Petro por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra siete embajadores y representantes diplomáticos nombrados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro por una presunta participación indebida en política a través de redes sociales, en medio de la recta final de la campaña presidencial de 2026.
La decisión quedó consignada en un auto firmado este 17 de junio por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, que ordenó el inicio formal de las pesquisas contra funcionarios que representan a Colombia ante gobiernos y organismos internacionales.
“Procede este Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política”, señala el documento conocido por este medio.