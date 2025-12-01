x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Si han encontrado ilegalidades, tienen que venir sanciones”: procurador Eljach tras fallo del CNE a la campaña Petro Presidente

Eljach pidió que el fallo del CNE sobre la campaña Petro 2022 tenga sanciones efectivas y, en paralelo, cuestionó el modelo de vigilancia electoral, habló de infiltraciones en inteligencia, del deterioro en el Cauca y de la estrategia de paz electoral para 2026.

  • El procurador Gregorio Eljach pidió que el fallo del CNE sobre la campaña Petro 2022 tenga consecuencias concretas. FOTO: COLPRENSA
    El procurador Gregorio Eljach pidió que el fallo del CNE sobre la campaña Petro 2022 tenga consecuencias concretas. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En entrevista concedida a El Tiempo, el procurador general Gregorio Eljach afirmó que el reciente fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña Petro Presidente 2022 debe derivar en sanciones claras, porque cuando se detectan irregularidades en una contienda electoral —dijo— corresponde aplicar la ley para proteger el funcionamiento del sistema democrático.

Eljach se detuvo en un punto central: el alcance del fallo del CNE. Sobre esto, considera que “si han encontrado ilegalidades o ilicitudes, tienen que venir las sanciones correspondientes. No se puede quedar simplemente en un anuncio”.

Lea también: Campaña Petro hizo trampa para ganar: las claves del fallo histórico del CNE

Para él, la transparencia electoral depende de que las instituciones actúen, incluso cuando las decisiones generan incomodidades políticas: “Tiene que haber consecuencias, y sí es muy preocupante que se dé al mayor nivel, en este Estado centralista que tenemos”.

Ese planteamiento lo llevó a un diagnóstico más amplio. Señaló que el país arrastra problemas estructurales en el financiamiento y la vigilancia de campañas. “Nuestro CNE tiene origen en los propios partidos, que no son entes públicos, son privados que representan intereses”, afirmó. A su juicio, el diseño institucional actual explica por qué se repiten dudas sobre la financiación política, desde los casos de Odebrecht hasta las discusiones históricas sobre elecciones permeadas por dineros ilegales.

A eso le agrega que “Colombia tiene que meterse en ese debate, estaremos pendientes de qué resulta. No podemos ir más allá porque somos órganos de control, pero el país reclama una actualización de su régimen de partidos”.

El debate se cruzó con la situación de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial. Eljach menciona que no encuentra “una relación inmediata, causal, entre lo que sucedió cuando estaban en esa campaña y lo que él puede hacer ahora dirigiendo la empresa del petróleo”. La responsabilidad legal, agregó, debe evaluarse en el contexto correspondiente y no extenderse automáticamente a cargos posteriores.

Escándalos recientes, seguridad y tensiones institucionales

En la entrevista también se abordó la infiltración de las disidencias en estructuras de inteligencia del Estado. Eljach lo describió como un episodio que sorprende por la naturaleza de las entidades involucradas: “Es como inaudito, increíble que donde menos debe pasar, pasan”. Sobre su propia entidad, aclaró que “no tenemos conocimiento ni información sobre que seamos víctimas de ese tipo de conductas”, aunque ya se tomaron medidas preventivas.

Sobre la suspensión provisional impuesta a los generales Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, explicó que se trata de una herramienta disciplinaria diseñada para evitar interferencias: busca impedir que un funcionario bajo investigación “vaya a volver a cometer la presunta falta” o afecte la práctica de pruebas.

Entérese: EXCLUSIVO: El sargento “Kevin”, otro eslabón perdido de los archivos de “Calarcá”

Otro punto sensible fue el deterioro del orden público. Eljach describió al Cauca como un territorio marcado por múltiples economías ilegales y presiones sobre comunidades y autoridades. Lo llamó “el escenario de todos los males de Colombia”, pero también un territorio que podría transformarse en “el laboratorio de todas las soluciones”. En esa línea se ubica la estrategia de paz electoral que lidera junto con la Registraduría y la Contraloría para proteger la legitimidad de las elecciones de 2026.

La conversación incluyó la reiteración del presidente Petro sobre una asamblea constituyente. Allí, Eljach tomó distancia: “Creo que Colombia hoy día no necesita una constituyente”. Argumentó que la Constitución de 1991 aún permite introducir ajustes sin abrir un proceso de reemplazo total de la carta política, una ruta que consideró incierta y riesgosa.

El Consejo de Estado y la Universidad Nacional también entraron en escena. Sobre el caso Peña–Múnera, recordó que la justicia contenciosa solo puede decidir sobre lo que las partes pidan. En sus palabras: “Uno puede tener la razón, pero si no pidió que le declaren ‘x’ derecho, no se lo declaran”, lo que explica los vacíos que dejó la decisión sobre quién debe asumir la rectoría.

Eljach confirmó además que se avecinan cambios internos en su entidad. “La Universidad del Cauca va a tener noticias importantes en estos días”, dijo, al adelantar que el nuevo viceprocurador será egresado de esa institución.

Le puede interesar: CSU de la U. Nacional gambetea fallos de Consejo de Estado y nombra rector encargado

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida