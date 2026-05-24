A Diego Gómez un campo minado le cambió su vida y en el voleisentado encontró su camino

El deportista Diego Ignacio Gómez es malo para las fechas, pero el día que nunca va a olvidar es el 2 de diciembre de 2011, ya que ese día su vida cambió radicalmente. Y no es una frase de cajón: esa vez, el joven soldado profesional que tenía 27 años cayó en un campo minado mientras realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, sufriendo la amputación de sus extremidades.

Sin una de sus piernas y con la otra destrozada, este antioqueño sintió en varias ocasiones que se iba de este mundo. Casi desangrándose por las lesiones y con apenas un soplo de vida, Diego Ignacio fue evacuado de la zona —se encontraba en el Nudo de Paramillo— y trasladado a Medellín, al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde le salvaron la vida.

Fueron dos meses entre la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la hospitalización y una decena de cirugías e intervenciones para frenar la infección que le produjo el material de la mina explosiva. Durante ese tiempo, el hombre independiente que solía salvar vidas junto a su perro como guía canino, pasó a ser un ser totalmente dependiente de su madre y sus hermanas. Ellas lo cuidaron como a un bebé, pues no podía valerse por sí mismo.

“Me bañaban, me tenían que cambiar, no me podía mover de la cama y todo dependía de lo que ellas pudieran hacer por mí”, recuerda el hoy deportista, quien confiesa que pertenecer al Ejército siempre fue su sueño de niño. Por eso, tan pronto terminó su servicio militar, se enfiló en la institución. Tiempo después, debido a una enfermedad que le afectó el corazón, dejó el combate directo para convertirse en guía canino, pues amaba a los perros y sentía una gran afinidad para trabajar con ellos.

Ejerciendo esa labor llegó el atentado, el día y la circunstancia que transformaron su vida. Aunque al principio pensó que era el fin de todo, fue allí donde encontró no solo su camino, sino el rumbo para dejar huella, trascender y reencontrarse con Dios.

Fueron meses difíciles; días en los que sintió morir y otros en los que pensó en dejar este mundo. Sin embargo, luego de la lucha y gracias al trabajo social que realiza el Ejército con los militares heridos en combate, Diego Ignacio conoció el deporte. Tras experimentar lo que era jugar sentado en una cancha de voleibol, reconoció que allí estaba su futuro y que, en su nueva condición, también podía ser feliz, pues lo más importante era que seguía vivo.