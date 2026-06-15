Procuraduría investiga posible propaganda política con recursos públicos en la Feria Ganadera de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si funcionarios de la Gobernación de Córdoba habrían incurrido en una presunta participación indebida en política durante la Feria Ganadera de Montería, realizada el pasado 13 de junio. La actuación disciplinaria se originó tras una denuncia pública formulada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la supuesta difusión de mensajes electorales en un evento que, según señaló, contó con financiación o apoyo de recursos públicos departamentales.

Siga leyendo: Líder indígena que recogía firmas para la Constituyente de Petro también controla territorio de 257.000 hectáreas en La Guajira “Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué, si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la Gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Lo que dice la Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con el auto conocido por Caracol Radio, el Ministerio Público busca esclarecer posibles irregularidades administrativas relacionadas con una eventual utilización de recursos estatales para actividades de carácter político y establecer si existió responsabilidad disciplinaria de servidores públicos. Como parte de las primeras pruebas, la Procuraduría solicitó a la Gobernación de Córdoba informar qué tipo de relación contractual o jurídica mantiene con la Feria Ganadera y con el denominado “Gran Concierto de Feria”, realizado en el estadio de béisbol de Montería. Asimismo, pidió precisar si los eventos recibieron subsidios o recursos públicos, si la administración departamental tuvo participación en su organización y cuáles funcionarios estuvieron involucrados en las actividades relacionadas con la celebración.

Imagen del video difundido en redes sociales de la proyección de un video de Abelardo de la Espriella en la Feria Ganadera de Montería. Foto: Redes sociales