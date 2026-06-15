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Procuraduría investiga posible propaganda política con recursos públicos en la Feria Ganadera de Córdoba

La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de la Gobernación de Córdoba incurrieron en participación política durante la Feria Ganadera de Montería con recursos públicos.

  • El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. FOTO: Colprensa.
    El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si funcionarios de la Gobernación de Córdoba habrían incurrido en una presunta participación indebida en política durante la Feria Ganadera de Montería, realizada el pasado 13 de junio.

La actuación disciplinaria se originó tras una denuncia pública formulada por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la supuesta difusión de mensajes electorales en un evento que, según señaló, contó con financiación o apoyo de recursos públicos departamentales.

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“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué, si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la Gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Lo que dice la Procuraduría General de la Nación

De acuerdo con el auto conocido por Caracol Radio, el Ministerio Público busca esclarecer posibles irregularidades administrativas relacionadas con una eventual utilización de recursos estatales para actividades de carácter político y establecer si existió responsabilidad disciplinaria de servidores públicos.

Como parte de las primeras pruebas, la Procuraduría solicitó a la Gobernación de Córdoba informar qué tipo de relación contractual o jurídica mantiene con la Feria Ganadera y con el denominado “Gran Concierto de Feria”, realizado en el estadio de béisbol de Montería.

Asimismo, pidió precisar si los eventos recibieron subsidios o recursos públicos, si la administración departamental tuvo participación en su organización y cuáles funcionarios estuvieron involucrados en las actividades relacionadas con la celebración.

Imagen del video difundido en redes sociales de la proyección de un video de Abelardo de la Espriella en la Feria Ganadera de Montería. Foto: Redes sociales
Imagen del video difundido en redes sociales de la proyección de un video de Abelardo de la Espriella en la Feria Ganadera de Montería. Foto: Redes sociales

Entérese: Dos modelos de país muy distintos: ¿quién gobernaría mejor a Colombia entre De la Espriella y Cepeda?

La entidad también requirió documentos, informes, videos y demás material probatorio para verificar la presencia del gobernador y de otros funcionarios en los eventos programados durante la feria.

La controversia surgió luego de que en redes sociales circulara un video en el que aparece proyectado en las pantallas de una tarima un mensaje del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En la grabación, el aspirante hace referencias al escenario electoral y a la importancia de una eventual segunda vuelta presidencial.

La Procuraduría aclaró que la actuación se encuentra en etapa de indagación previa, una fase destinada a recaudar pruebas, individualizar posibles responsables y determinar si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria formal.

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