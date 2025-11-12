Por insultos menos graves, la Procuraduría sancionó a otros funcionarios... ¿y Benedetti?

Por años, Armando Benedetti ha pasado por la política y la función pública sin enfrentar consecuencias reales por su carácter explosivo y sus ataques verbales, especialmente contra mujeres. Su estilo confrontativo se ha vuelto parte de su marca personal. Ofende, provoca, se victimiza y sigue adelante como si nada. Sin embargo, esta vez su último exabrupto podría marcar un punto de quiebre.
El ministro de Interior desató una nueva tormenta al llamar “loca, demente y delincuente” a la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, luego de que esta ordenara una inspección judicial en una de sus mansiones en Barranquilla. Esa conducta, amparada en su habitual desparpajo, podría acarrearle una sanción disciplinaria grave o incluso una suspensión del cargo, de acuerdo con las normas vigentes y los antecedentes recientes.
