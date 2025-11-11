Desde cancha de tenis hasta campo de golf: así es el condominio donde está lujosa mansión de Benedetti

En la vía que conecta Puerto Colombia con la capital del Atlántico, está ubicado un lujoso condominio que tiene desde terrazas con piscinas, restaurantes llamativos y canchas de tenis, hasta un extenso campo de golf. Y, si bien no es un lugar en el que puedan acceder todas las personas, durante esta mañana obtuvo la atención del país luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara un allanamiento a su casa, que está dentro del complejo, ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Entre bosques y vegetación caribeña, se encuentra este costoso condominio al que pocos tienen acceso en la ciudad de Barranquilla: Club Lagos de Caujaral.
“Caujaral”, -que viene de “Caujaro”, un árbol silvestre muy típico de la Costa Atlántica-, alberga, en medio del calor de la zona y su privilegiada ubicación estratégica, mansiones que oscilan entre 2.500 y 15.000 millones de pesos.
Entérese: Benedetti vuelve a atacar a la justicia: llamó “loca, delincuente y demente” a magistrada Lombana tras allanamiento ordenado por la Corte
Justamente, el pasado 31 de octubre ya se había denunciado esta compra por parte de Benedetti, que, además, revela que la vivienda perteneció a Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Según información divulgada en su momento por el periodista Daniel Coronell y el abogado Camilo Enciso, el ministro firmó un contrato de leasing habitacional con Scotiabank Colpatria, una figura que le permite ocupar la casa pagando cuotas mensuales con opción de compra.
El inmueble fue entregado por Álex Saab al banco en 2011 como dación en pago por una deuda de 2.000 millones de pesos, equivalente a unos 3.800 millones actuales.