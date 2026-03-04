Video | Profesor y estudiantes de la UIS se enfrentaron a encapuchados que intentaron sabotear clases

Momentos de alta tensión se vivieron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, cuando un profesor y sus alumnos impidieron que un grupo de encapuchados suspendiera las actividades académicas.

Esto sucedió en la tarde del martes 3 de marzo cuando inicialmente tres personas con el rostro cubierto y vestidas de negro irrumpieron en el edificio con la intención de desalojar las aulas.

