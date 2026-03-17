Frente frío pone en alerta a varias regiones por lluvias y ráfagas de viento; estas son las zonas en riesgo

Si bien el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) tiene las alertas encendidas por el eventual desarrollo de un Fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año –cuando se prevé un aumento de las temperaturas–, desde ya prendió las alarmas por un frente frío que desatará lluvias y vientos a lo largo del país.
Según el pronostico del organismo, entre este martes y el próximo viernes 20 de marzo se presentarán lluvias en varias zonas del país, particularmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe. El nuevo frente frío, que tiene como origen Norteamérica, afectaría con mayor severidad justamente esta última región.
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Por ello, las alertas están puestas en departamentos como Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre y Córdoba, así como áreas insulares del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.