El mensaje del médico que estuvo al frente de la atención de Miguel Uribe Turbay: “nunca lo olvidaré”

El doctor Fernando Hakim estuvo al tanto de la salud del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay desde el momento del atentado el pasado 7 de junio. Tras el fallecimiento del político del Centro Democrático, le ha dedicado unas palabras.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde describió y despidió al político de 39 años que llevaba dos meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe en Bogotá. Desde esas mismas plataformas digitales, el especialista estuvo generando noticias positivas que en algún momento hicieron pensar en un milagro, sin embargo, en la madrugada del lunes 11 de agosto, la clínica confirmó la muerte del senador.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único”, posteó el neurocirujano. “Nunca lo olvidaré”, concluyó el jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá.