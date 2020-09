Este es el protocolo que recomienda Minsalud para el regreso a clases

El modelo de alternancia académica recibió un espaldarazo este miércoles por parte del Ministerio de Salud, que entregó ante la Comisión Sexta de la Cámara el protocolo para el regreso a clase.

“Nosotros hemos mantenido como estrategia esencial el distanciamiento de niños, niñas y adolescentes como factor fundamental para poder contener la epidemia, pero según la literatura científica y técnica éste tiene unos impactos que deben tenerse en cuenta para poder dimensionar y tomar decisiones frente a lo que implica la necesidad del regreso a clases”, expresó.

Entre esos impactos, el titular de la cartera mencionó el sedentarismo, la alteración de rutinas y hábitos del sueño, afectación del desarrollo cognitivo y disminución en la cobertura de valoración integral en salud y vacunación, son los principales impactos negativos en los niños, niñas y adolescentes, producto del confinamiento.

También habló sobre la salud mental y sus alteraciones como ansiedad, depresión, violencia doméstica. Asimismo, la falta de contacto rutinario con estructuras de cuidado de educación y salud ha perjudicado la detección temprana y el abordaje de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes.

- Además, reiteró que el distanciamiento físico dificulta los vínculos y el contacto social. “Según encuestas nacionales, el 88% de los niños, niñas y adolescentes presentan signos relacionados con salud mental en el comportamiento”, indicó.

- Resaltando que la evidencia científica disponible señala con referencia al covid-19 que existe en los niños, niñas y adolescentes una menor frecuencia de infección, menor intensidad en la presentación de los síntomas y una transmisión similar a la de los adultos, el Ministerio reiteró que la mejor estrategia posible es la alternancia, para lo cual enfatizó los siguientes lineamientos entre el protocolo para el regreso:

- La conformación de un comité para liderar la implementación de salud en educación con participación de expertos nacionales e internacionales, para aprender de las experiencias desarrolladas en otros países.

- Además, la definición de un plan para la intervención de un protocolo. Valorar la afectación del territorio y las condiciones de las instituciones educativas, de acuerdo con los riesgos que se puedan dar en zonas de baja o alta afectación.

- Socializar las medidas a la comunidad educativa en la que pueden existir posiciones y prejuicios que se deben discutir con base en la evidencia para poder generar el proceso de apertura, considerando las diferentes implicaciones que tendría tanto para los estudiantes como para los docentes.

- Asistencia solo de quienes no presenten síntomas, uso del tapabocas, establecimiento de horarios para lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o evitar frotarse los ojos, distancia física de al menos 2 metros con otras personas, no recomendable el uso de guantes excepto las personas de limpieza, son algunos de los principales parámetros.

- En cuanto a medidas locativas, el suministro de agua potable para el consumo, la limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa, disposición de insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un menor contagio.

- Escalonar tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar la pérdida del distanciamiento físico que conlleve a aglomeraciones y aumento en la tasa de contagio.

- Toma de temperatura con planillas para el registro y control de todas las personas que acudan a la institución.

Además precisó que las instituciones que atienden a menores de edad entre los 2 y los 5 años deberán verificar de que todos los niños cumplan con el esquema de vacunación.