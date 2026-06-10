Proyecto para prohibir la ablación genital femenina en Colombia está a punto de hundirse

Un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa la mutilación genital femenina en Colombia atraviesa un momento decisivo en el Congreso. La iniciativa, conocida como “Niñas sin Ablación”, está a un debate de convertirse en ley, pero corre el riesgo de hundirse por falta de tiempo en la agenda legislativa, lo que obligaría a reiniciar todo el trámite en el próximo periodo constitucional.
Así lo advirtió Ángela Anzola, presidenta ejecutiva de la Fundación PLAN, en una entrevista concedida a Semana, en la que alertó sobre las consecuencias que tendría para miles de niñas la posible caída de una norma que busca erradicar una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos.
Según explicó Anzola, el proyecto de ley 440 ha sido ubicado de manera reiterada en los últimos lugares del orden del día de las plenarias del Senado, lo que ha impedido que sea discutido y votado. Aunque la iniciativa ya superó varios debates y solo necesita una última aprobación, la coyuntura política derivada de las elecciones presidenciales y la discusión de otros proyectos considerados prioritarios ha relegado su estudio.