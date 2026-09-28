Juez avala testimonio clave en caso por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros Mi-17

Un juez de control de garantías autorizó la práctica de una prueba anticipada dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, proceso en el que está vinculado el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y permite recibir de manera anticipada el testimonio de Diego Alejandro Manrique, considerado por la Fiscalía una pieza clave en el expediente, según información publicada por Blu Radio.
El organismo investigador sostiene que su declaración resulta fundamental para esclarecer cómo se habría estructurado el proceso contractual que terminó con la adjudicación a la firma estadounidense Vertol Systems.