¿Fajardo se está patraseando? Estaría abierto a medirse en una consulta interpartidista: “Estoy considerando todas las posibilidades”

Si bien en diciembre pasado el exgobernador Sergio Fajardo anunció que no participaría en las consultas interpartidistas de marzo, este lunes le abrió la puerta a medirse en este mecanismo y no ir en solitario a primera vuelta. Lo anterior, justo cuando se conocen sondeos que evidencian cómo su candidatura presidencial parece perder fuerza.
