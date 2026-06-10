¿Qué pasó con la audiencia de Blessd? Ya hay nueva fecha para el proceso por secuestro extorsivo

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el cantante paisa Blessd ya tiene nueva fecha. De acuerdo con una notificación del Centro de Servicios Judiciales de Medellín, la diligencia quedó programada para mañana jueves 11 de junio de 2026 a las 8:00 de la mañana.

En la audiencia, la Fiscalía formulará imputación de cargos y solicitará medida de aseguramiento. Además del artista Stiven Mesa Londoño —nombre de pila de Blessd—, también están siendo investigados su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Todos serán procesados inicialmente por el delito de secuestro extorsivo agravado.

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La nueva citación se conoce apenas un día después de que la diligencia prevista para el martes 10 de junio tuviera que ser suspendida por problemas de salud del juez encargado.

Según explicó Sebastián Gutiérrez, abogado de la presunta víctima, inicialmente el caso había sido asignado al Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías, despacho que no pudo atender la audiencia por problemas de agenda y permisos previamente programados.

Posteriormente, el expediente fue reasignado al Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías. Sin embargo, pocas horas antes del inicio de la diligencia, la Secretaría del despacho informó que el juez presentaba quebrantos de salud, situación que obligó a aplazar nuevamente el proceso.

”Lamentablemente el día de hoy la diligencia no se pudo realizar y por ende se reprogramará con la mayor urgencia posible”, manifestó entonces el abogado de la víctima, quien además pidió a la administración de justicia garantizar la disponibilidad de jueces para evitar nuevos aplazamientos.

El proceso judicial contra Blessd ha generado amplia atención mediática debido a la popularidad del cantante, una de las figuras más reconocidas de la música urbana colombiana. Fue acusado de secuestro extorsivo agravado por Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, quien se habría presentado en eventos artísticos como imitador de Blessd.

Habría sido por esto que fueron citados al estudio de grabación de Blessd en 2022, en donde denuncian que fueron retenidos y amenazados por dichas presentaciones artísticas remuneradas.

Sánchez afirmó: “Me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer: firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”.

Aunque la Fiscalía aún no ha revelado en detalle los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación, la audiencia de este jueves será el primer escenario en el que el ente acusador expondrá formalmente los hechos por los cuales busca vincular penalmente a los cuatro investigados.

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Por ahora, Blessd no ha sido condenado ni hallado responsable de ningún delito. La audiencia de imputación constituye una etapa preliminar del proceso penal, en la que la Fiscalía comunica oficialmente los cargos que investiga y solicita las medidas judiciales que considere necesarias mientras avanza el caso.

Cabe recordar que esta no es el único caso judicial que enfrenta al cantante. En otro caso, denunciado por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, también lo acusa de un hecho similar, en el que habría sido agredido y amenazado por Blessd y otras personas mientras lo acusaban de robar pertenencias de la casa del artista.

La expectativa ahora está puesta en la diligencia del jueves, en la que se conocerá la posición de la defensa y la decisión del juez frente a la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.