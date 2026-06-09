¿En segunda vuelven a ser jurados de votación los mismos de la primera vuelta en elecciones? Esto hay que saber

Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, una jornada en la que los ciudadanos deberán escoger entre Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

De cara a los comicios, la Registraduría recordó que los ciudadanos que fueron designados como jurados de votación para la primera vuelta presidencial mantendrán esa misma responsabilidad en la segunda vuelta.

Esto significa que deberán presentarse en el mismo puesto y en la misma mesa donde prestaron servicio el pasado 31 de mayo.

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La entidad señaló que la labor de los jurados es clave para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral, ya que son los encargados de atender las mesas de votación, verificar el desarrollo de la jornada y participar en el conteo inicial de los votos.