Alerta por correo falso que cambia lugar de votación y otras movidas a tener en cuenta en segunda vuelta

La Registraduría informó que están circulando correos electrónicos falsos con el asunto “Cambio de puesto de votación segunda vuelta presidencial”. Según informó el ente electoral, se trata de una suplantación a su imagen, que es enviada desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz, los cuales no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría. En ese sentido, ¿cómo identificar si se trata de un correo legítimo de la entidad? Sencillo: debe llevar el dominio oficial, registraduria.gov.co. Lea también: ‘Fraude’ electoral que denunció Petro es un montaje, ¿de quién? La Registraduría recordó que no se están realizando nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación, ya que estas finalizaron el 31 de marzo, dos meses antes de la primera vuelta presidencial. Por tanto, el censo electoral de la segunda vuelta será el mismo de la primera. Por ende, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto el próximo 21 de junio en el mismo puesto de votación en que se hizo para la primera vuelta. La organización reiteró el llamado a identificar los correos con su respectivo dominio, y a hacer caso omiso de la información que llega en estos correos falsos. A su vez, en caso de que traigan enlaces o archivos adjuntos, no deben abrirse, ya que pueden contener virus u otro tipo de mecanismos informáticos que atenten contra la seguridad de los datos personales. Finalmente, la entidad recordó que puede consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación “aVotar” que se puede descargar en Apple Store o Google Play o sencillamente en la página de la Registraduría www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón “Consulta lugar de votación”.

Los retos logísticos de la segunda vuelta

La logística para organizar las elecciones presidenciales es todo un reto para la Registraduría. Desde el diseño y la impresión de los tarjetones, su custodia, su distribución, las telecomunicaciones y el cumplimiento de los plazos constitucionales. El domingo 21 de junio, los colombianos elegirán entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que propone continuar con el proyecto político del presidente Gustavo Petro. con respecto al proceso logístico, EL COLOMBIANO consultó al ex registrador delegado en lo electoral, Alfonso Portela, quien explicó que “generalmente, los operadores logísticos se preparan para una segunda vuelta, toda vez que la elección se repite exactamente igual. Mismo número de mesas, ubicación...todo”, dijo. Portela explicó que solo hay un par de diferencias para facilitar la logística, y que incluso se reutiliza material. “La única diferencia es la tarjeta electoral y el formulario E-14, el de resultados. De resto, el proceso se repite de manera idéntica. Esto facilita la logística porque en la mayoría de los casos se reutiliza material. Una vez el Consejo Nacional Electoral declara la elección, arranca todo el proceso de producción que ya está”, agregó. En cuanto a la producción de todo lo que se necesita para la segunda vuelta presidencial, “se empieza a producir el material, no hay que revisar nada, porque el censo electoral y todos los formularios son idénticos”. Para Portela, lo más difícil del proceso en cuanto a distribución es llevar el proceso electoral a otros países. “Lo más complicado es la distribución en el exterior, teniendo en cuenta que son solo tres semanas después de la primera vuelta. Creería que ya arrancó, porque son una semana de votaciones, arranca antes que el proceso regular en Colombia, pero las empresas encargadas de la logística ya conocen bien el procedimiento”, dijo. El material electoral debe distribuirse en 67 países, donde el potencial electoral de votantes asciende a 1.4 millones de ciudadanos, un 46.5 % que en las elecciones presidenciales de 2022. Finalmente, Portela dio un parte de tranquilidad: “nunca se ha presentado una situación en la que se ponga en riesgo la ejecución del proceso”.

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