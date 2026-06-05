Alerta por correo falso que cambia lugar de votación y otras movidas a tener en cuenta en segunda vuelta

La Registraduría informó que están circulando correos electrónicos falsos con el asunto “Cambio de puesto de votación segunda vuelta presidencial”.
Según informó el ente electoral, se trata de una suplantación a su imagen, que es enviada desde correos electrónicos como noreply@kamtridit.cz, los cuales no corresponden a los correos oficiales de la Registraduría.
En ese sentido, ¿cómo identificar si se trata de un correo legítimo de la entidad? Sencillo: debe llevar el dominio oficial, registraduria.gov.co.
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La Registraduría recordó que no se están realizando nuevas inscripciones para cambiar el lugar de votación, ya que estas finalizaron el 31 de marzo, dos meses antes de la primera vuelta presidencial.
Por tanto, el censo electoral de la segunda vuelta será el mismo de la primera. Por ende, la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto el próximo 21 de junio en el mismo puesto de votación en que se hizo para la primera vuelta.
La organización reiteró el llamado a identificar los correos con su respectivo dominio, y a hacer caso omiso de la información que llega en estos correos falsos.
A su vez, en caso de que traigan enlaces o archivos adjuntos, no deben abrirse, ya que pueden contener virus u otro tipo de mecanismos informáticos que atenten contra la seguridad de los datos personales.
Finalmente, la entidad recordó que puede consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación “aVotar” que se puede descargar en Apple Store o Google Play o sencillamente en la página de la Registraduría www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón “Consulta lugar de votación”.