Gremios aseguran que no hubo acuerdo en mesa de concertación del salario mínimo, ¿están garantizados los $2 millones?

Una vez el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el incremento del salario mínimo, la mesa de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales fue convocada para lograr un acuerdo sobre dicho sueldo. La cuestión es que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se concertó con la gran parte de los gremios empresariales mantener el aumento en 23,7% en el decreto transitorio que debe expedir de forma obligatoria el Ejecutivo, pero la lectura de los gremios es que se trató de una decisión unilateral. Lo cierto es que el Gobierno expedirá el decreto transitorio en los próximos días, tal y como lo pidió el ente judicial. En ese documento se mantendrá el salario mínimo 2026 básico en $1.750.905 mensuales y en $2 millones con auxilio de transporte. ¿Eso garantiza que las empresas mantendrán el salario en ese rango? Entérese: Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico

La posición de los gremios

Es verdad que hubo gremios que respaldaron mantener el salario en ese rango. La Andi fue uno de ellos. Según el gremio, la subida del mínimo se trata de un hecho cumplido que, como sociedad, se debe asumir, buscando minimizar las consecuencias negativas para los trabajadores. Bruce Mac Master, líder de la Andi, precisó: “Se han generado algunos derechos que consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso”.

De hecho, el gremio hizo un llamado a las empresas para que, en la medida de sus posibilidades, se busquen mecanismos para no afectar a los trabajadores. Un anuncio importante, pues la Andi agrupa alrededor de 1.400 empresas en Colombia. Otro de los gremios que mantuvo una postura similar fue Asobancaria, que representa al sector financiero.

¿Qué gremios rechazan el alza del 23,7%?

No obstante, EL COLOMBIANO constató que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Sociedad de Agricultores de Colombia, y Fenalco, no estuvieron de acuerdo con la idea, es decir, tres de los cinco gremios corporativos de la mesa se apartaron de la propuesta del Gobierno.

De hecho, coinciden en que mantener el salario en el decreto se trata de “una decisión unilateral del Gobierno”. La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, comentó que durante las discusiones sí se abordó el tema, pero no se logró un acuerdo entre todas las partes. “El Gobierno lo que propone como los sindicatos es el 23,7% en ese nuevo decreto, pero realmente no se llegó a un acuerdo”, afirmó. Jorge Bedoya, presidente de la SAC, le señaló a este redacción que el único acuerdo fue enviarle la acta de la reunión al Consejo de Estado. Además, insistió en que se advirtió del impacto para la economía que ya se siente en inflación y subida de tasas de interés del Banco de la República, que volvieron al 10,25%.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que mantener el incremento en esos términos equivale a “pasar por encima de más de un millón de micro y pequeñas empresas: panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos”. Asimismo, indicó que un ajuste que no tenga en cuenta la productividad ni la inflación real podría derivar en la pérdida de más de 700.000 empleos formales. A su juicio, un incremento del 23,7% encarece la contratación formal y ejerce una fuerte presión sobre más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93% del tejido empresarial colombiano. Le puede gustar: Sector de aseo y vigilancia sufrió recortes del 15% al 20% tras alza del mínimo

¿Qué pasa si el Consejo de Estado tumba el salario de $2 millones

Con la mayor parte de los gremios en desacuerdo, ¿qué pasaría si el Consejo de Estado toma la decisión definitiva de tumbar dicho incremento del 23,7%, decretado en diciembre y mantenido de forma transitoria este febrero?

Por ejemplo, la dirigente de Acopi, que agremia a 250.000 compañías en Colombia, sostuvo que frente a un eventual fallo judicial que modifique el aumento, las empresas deberán mantener los contratos ya firmados y sin cambios en los montos salariales.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que la mesa de concertación llegó a un acuerdo, pero la mayor parte de los gremios lo desmintieron. FOTO MINTRABAJO

Sin embargo, aclaró que en los nuevos contratos sí podría ajustarse el valor, en caso de que haya una decisión en ese sentido. Ospina comentó que las mipymes ya están viendo efectos en el mercado laboral. Añadió que varias compañías han empezado a cancelar contratos y a reducir personal. “Tenemos empresas que han sacado ya 50 empleados, otras 10, otras 5 y así sucesivamente”. Consulte aquí: Suspensión del salario mínimo: 6 cosas que debe saber y por qué este lunes será el día clave

Madecentro mantendrá el salario en $2 millones

Hay que reconocer casos especiales de empresas que mantendrán el salario mínimo, como el Grupo Empresarial Madecentro. Esta compañía ratificó que mantendrá el aumento. En entrevista con Blu Radio, su gerente, Dimas Tobón, reconoció que el incremento ha elevado los costos operativos, pero aseguró que la empresa anticipó ese escenario y realizó los ajustes financieros necesarios. Aunque una eventual reducción sería conveniente para la compañía, optaron por respaldar a sus empleados y sostener sus ingresos. La decisión impacta a 2.666 trabajadores de Madecentro y a 595 de RTA Design. Tobón afirmó que no han hecho recortes de personal y que, por el contrario, avanzan en un proceso de expansión, apoyado en medidas de eficiencia y ajustes de costos en otras áreas, con un traslado limitado a precios.

