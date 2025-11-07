Recompensa de $50 millones por el prófugo asesino de la patrullera Paula Ortega, ¿cómo fue el crimen?

En un video quedó registrado el instante de horror: la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba estaba en su moto, estacionada en un semáforo de la ciudad de Neiva, Huila, esperando el cambio de luz, cuando dos sicarios motorizados se aproximaron por detrás. El pasajero le apuntó a la cabeza y le acertó un disparo letal, para luego robarle la pistola de dotación y escapar con su compinche.

Sucedió el 2 de agosto de 2023, cuando la uniformada tenía 27 años y era madre soltera de una niña de ocho. En ese momento se dirigía a su lugar de trabajo, en el CAI de Ipanema.

Los dos asesinos, Nelson Ocampo Morales (“el Diablo”) y Yeison Fernando Ramírez Fajardo, fueron capturados pocas horas después, en una operación policial envolvente en el corregimiento de San Antonio de Anaconia.

Les encontraron la moto implicada, el arma homicida, también la que le robaron a la víctima, 250 gramos de explosivo pentolita y una granada de fragmentación.