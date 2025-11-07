x

Recompensa de $50 millones por el prófugo asesino de la patrullera Paula Ortega, ¿cómo fue el crimen?

El delincuente, conocido como “el Diablo”, se voló hace un mes de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

  • El prófugo asesino Nelson Ocampo Morales (“el Diablo”) y su víctima, la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba. FOTOS: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

07 de noviembre de 2025
bookmark

En un video quedó registrado el instante de horror: la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba estaba en su moto, estacionada en un semáforo de la ciudad de Neiva, Huila, esperando el cambio de luz, cuando dos sicarios motorizados se aproximaron por detrás. El pasajero le apuntó a la cabeza y le acertó un disparo letal, para luego robarle la pistola de dotación y escapar con su compinche.

Sucedió el 2 de agosto de 2023, cuando la uniformada tenía 27 años y era madre soltera de una niña de ocho. En ese momento se dirigía a su lugar de trabajo, en el CAI de Ipanema.

Los dos asesinos, Nelson Ocampo Morales (“el Diablo”) y Yeison Fernando Ramírez Fajardo, fueron capturados pocas horas después, en una operación policial envolvente en el corregimiento de San Antonio de Anaconia.

Les encontraron la moto implicada, el arma homicida, también la que le robaron a la víctima, 250 gramos de explosivo pentolita y una granada de fragmentación.

En aquel entonces, la Institución dijo que el móvil del crimen fue un “plan pistola” instigado por las disidencias de las Farc, que ofrecían $4 millones de pesos a quienes mataran policías y les robaran el arma.

El caso regresó a la memoria este viernes, cuando el director de la entidad, general William Rincón, ofreció $50 millones de recompensa por información que conducta a dar con el paradero de “el Diablo”, hoy prófugo de la justicia.

“Este sujeto se fugó el pasado 19 de octubre del establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita, Boyacá, donde cumplía una condena por el homicidio de nuestra patrullera”, señaló el alto oficial.

Ocampo Morales, quien fue el sicario que le disparó a la uniformada, purgaba una sentencia de 33 años de prisión por homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio, porte ilegal de armas y explosivos agravado.

Quienes estén interesados en la recompensa, pueden llamar a la Línea Contra el Crimen 314 358 72 12 ó al 123. “Garantizamos absoluta reserva”, recalcó el general Rincón.

