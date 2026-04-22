Cayó en Colombia red que lavó 191 millones de dólares para el Cartel Jalisco Nueva Generación con criptomonedas

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y autoridades de Estados Unidos, se logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación de México.

Este golpe se dio tras una investigación que se extendió por más de seis meses en las ciudades de Bogotá, Cali y Jamundí, dejando como saldo la captura de cinco personas requeridas en extradición por cortes estadounidenses.

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Según las autoridades, la organización criminal habría blanqueado aproximadamente 191 millones de dólares desde el año 2023. El sofisticado método de la red consistía en penetrar el sistema financiero a través de empresas legalmente constituidas en los sectores automotriz y de bienes raíces para dar una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos.

Para movilizar el capital entre Colombia y Estados Unidos, la banda al parecer utilizaba una combinación de tecnología y métodos tradicionales: el uso de billeteras digitales para transacciones en criptomonedas y el empleo de correos humanos o mensajeros para el traslado de dinero en efectivo.